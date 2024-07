Keine klaren Mehrheiten Doch kein Rechtsruck in Frankreich: Auswirkungen auf die Märkte bleiben ungewiss Der erwartete Rechtsruck in Frankreich blieb aus, doch die Mehrheitsverhältnisse in der Nationalversammlung dürften das Regieren schwierig machen. Analysten rechnen mit Riiskoprämien für französische Aktien und Anleihen.