Die Ergebnisse des zweiten Wahlgangs der französischen Parlamentswahlen haben am Sonntagabend für eine Überraschung gesorgt. Das Linksbündnis Front Populaire wird künftig die größte Fraktion in der Nationalversammlung stellen. Der rechtsnationale Rassemblement National (RN) um Marine Le Pen und ihre Verbündeten landete hinter dem Mitte-Lager von Staatspräsident Emmanuel Macron und Premierminister Gabriel Attal auf dem dritten Platz. Attal zog prompt erste Konsequenzen und kündigte seinen Rücktritt an.

Eine klare regierungsfähige Mehrheit zeichnet sich nach der Wahl nicht ab, und den Linken fehlt es an einer gemeinsamen Führung. Diese politischen Unsicherheiten lassen Anleger vorsichtig agieren. "Die Börsen atmen angesichts des ausgebliebenen Rechtsrucks in einer ersten Reaktion zwar erleichtert auf", schreibt Thomas Altmann von QC Partners. "Für ein dauerhaftes Aufatmen wollen die Kapitalmärkte allerdings sehen, dass Frankreich stabil und ohne hohe zusätzliche neue Schulden regiert werden kann. Und solange das unwahrscheinlich ist, wird uns das Ergebnis der Frankreich-Wahl an den Börsen noch lange begleiten."

Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar von Robomarkets befürchtet, dass die Hängepartie im Herzen Europas für Unsicherheit an den Kapitalmärkten sorgen wird. "Frankreich wählt weder Fisch noch Fleisch", so Molnar in einem Kommentar. "Die 'Lame Duck' in einem Kernland der Europäischen Union ist nicht gerade vertrauenseinflößend und mit Perspektiven für Investoren verbunden. Europa dürfte jetzt noch weiter hinter den USA zurückfallen, was die Kapitalströme angeht."

Holger Schmieding von der Berenberg Bank sprach von einer "ernsthaften Erleichterung". Allerdings scheine es unklar zu sein, wie es ohne klare Mehrheitsverhältnisse in Paris weitergehen wird. "Dies könnte bedeuten, dass einige Reformen rückgängig gemacht werden, anstatt sie fortzusetzen. Ich würde sagen, das Ergebnis ist weniger schlimm, als es hätte sein können. Es hätte viel schlimmer sein können", so Schmieding. "Für die Märkte sind die Risiken im Grunde genommen vermieden worden. Und obwohl die Linke unbezahlbare Ausgabenpläne hat, wird sie Verbündete brauchen und nur einen Teil ihrer Versprechen umsetzen können."

Jan von Gerich von der finnischen Bank Nordea gibt zu Bedenken: "Das Wirtschaftsprogramm der Linken ist in vielerlei Hinsicht problematischer als das der Rechten, und obwohl die Linke nicht in der Lage sein wird, allein zu regieren, verschlechtern sich die Aussichten für die französischen Staatsfinanzen mit diesen Ergebnissen weiter. Es ist daher vernünftig zu erwarten, dass die etwas höheren Risikoprämien bei französischen Vermögenswerten auch über die erste Marktreaktion hinaus bestehen bleiben."

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

