Um allerdings tatsächlich verwertbare Signale auf der Oberseite zu erhalten, muss zwingend ein Wochenschlusskurs oberhalb von 32,42/33,13 US-Dollar bei Intel generiert werden. Nur in diesem Fall ließe sich im Anschluss weiteres Kurspotenzial an 33,13 und schließlich den 200-Tage-Durchschnitt (fallend) bei 34,73 US-Dollar ableiten. Dort angelangt, sollte zwingend von einer kurzen Pause ausgegangen werden, bevor im Anschluss der Bereich um 36,87 US-Dollar in Angriff genommen wird. Ein Verbleib in der bisherigen Handelsspanne wäre dagegen als neutral zu bewerten. Notierungen unterhalb von 30,00 US-Dollar würden dagegen die Abschlagsrisiken auf 28,54 US-Dollar deutlich erhöhen.

Trading-Strategie: