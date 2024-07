Daher muss das Handelsgeschehen beim heimischen Aktienindex DAX zunächst noch als neutral bewertet werden, Kaufkurse mit der Option auf einen Anstieg an 19.000 Punkte können erst oberhalb von 18.775 Punkten für den DAX abgeleitet werden und würden sich entsprechend für den Aufbau von Long-Positionen anbieten. Hierzu sollte jedoch ein nachhaltiger Anstieg über diese Hürde mindestens auf Tagesschlusskursbasis abgewartet werden. Auf der Unterseite sind durch den Kursgewinn vom Freitag einige kleinere Unterstützungen dazugekommen, eine erste findet das Barometer bei 18.400 Punkten und darunter im Bereich des EMA 50 bei 18.328 Zählern vor. Eine Korrekturausweitung größeren Ausmaßes wird dagegen unterhalb der Marke von 18.000 Punkten sowie dem 200-Tage-Durchschnitt erwartet, in der Folge müssten Abschläge auf 17.875 und darunter 17.500 Punkte erwartet werden. Ob der DAX eines dieser Signale noch vor der Sommerpause auslöst, bleibt vorerst abzuwarten. Die Ausschläge dürften unter geringeren Handelsumsätzen zweifelsfrei größer werden, was einen größeren Sicherheitspuffer in Bezug auf Stopps erfordert.

Aktuelle Lage