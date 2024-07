Um einen nachhaltigen Ausbruch vollziehen zu können, müssen Tagesschlusskurse mindestens über dem Niveau von 309,60 Euro zustande kommen, in diesem Szenario wären rasche Zugewinne an 315,60 und darüber 324,40 Euro zu erwarten. Im Anschluss könnten dann die Jahreshochs bei 348,40 Euro attackiert werden, mittelfristig steht weiterhin der Bereich um 400,00 Euro auf der Agenda. Ein Bruch des 50-Tage-Durchschnitts sowie der Kursmarke von 298,00 Euro würde dagegen für erweiterten Konsolidierungsbedarf zurück auf 284,00 Euro sprechen. Gelingt an dieser Stelle kein nachhaltiger Boden, müssten weitere Abschläge auf 273,00 Euro zwingend in der Hypoport-Aktie eingeplant werden. Aktuell scheinen sich aber Bullen in Stellung zu bringen.

Trading-Strategie: