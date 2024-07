Delivery Hero, der Berliner Essenslieferdienst, steht möglicherweise vor einer der größten Geldbußen in der Geschichte des europäischen Wettbewerbsrechts. Das Unternehmen gab kürzlich bekannt, dass es mit einer Strafe von mehr als 400 Millionen Euro durch die Europäische Kommission rechnen muss. Diese Entwicklung folgt auf "informelle Gespräche" mit der Kommission, die offenbar ernsthafte kartellrechtliche Bedenken hervorgebracht haben.

In Erwartung dieser möglichen Strafen hat der MDAX-gelistete Konzern bereits eine Rückstellung in Höhe von 186 Millionen Euro deutlich erhöht. Diese Anpassung der finanziellen Vorsorge zeigt die Schwere der Situation, in der sich Delivery Hero befindet. Der Konzern steht im Verdacht, Märkte national aufgeteilt, wirtschaftlich sensible Informationen ausgetauscht und Abwerbeverbote ausgesprochen zu haben. Diese Praktiken würden gegen die strengen EU-Kartellgesetze verstoßen, die darauf abzielen, fairen Wettbewerb innerhalb des Binnenmarkts zu gewährleisten.