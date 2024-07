Mit Blick auf den Kursverlauf sowie die heftigen Verluste nach dem jüngsten Quartalsbericht deutet vieles aber auf ein sogenanntes Blow-off-Top hin. Die stehen oft am Ende von starken Aufwärtstrends sowie dem Beginn neuer Abwärtstrends.

Ist eine solche Entwicklung auch bei Micron zu befürchten? Ein Blick in den Chart und die technische Indikation der Aktie.

Aktie in neutraler Position

Ihren kräftigen Anstieg hat die Micron-Aktie eingeleitet nach einer Bodenbildung im Bereich von 60 bis 65 US-Dollar. Seither ging es mit Ausnahme kleinerer Zwischenkonsolidierungen fast nonstop bergauf. Dabei verlief das Kursgeschehen zeitweise in einem engen Aufwärtstrendkanal, der aber zugunsten einer Trendschärfung nach oben verlassen wurde.

Dadurch ist eine steilere Aufwärtstrendlinie entstanden, die in der vergangenen Woche unterschritten wurde, womit diese nun als Widerstand fungiert. Gleichzeitig ist Micron dank der vorherigen Aufwärtstrendlinien sowie des Durchschnitts der vergangenen 50 Tage aber gut abgesichert.

Aufwärtstrend intakt, aber mit deutlicher Eintrübung

Zwischen 125 und 140 US-Dollar muss die Aktie kurzfristig als neutral eingeschätzt werden. Mit Blick in die technische Indikation zeigt sich zwar anhand des Trendstärkeindikators MACD, dass Micron noch in einem Aufwärtstrend handelt, dieser aber an Dynamik einbüßt.

Das reflektiert auch der Relative-Stärke-Index, der zuletzt gefallen ist, ohne bereits überverkauft zu sein. In beiden technischen Indikatoren ist allerdings Gefahr im Verzug: Hier zeichnen sich Abwärtstrends ab, obwohl die Aktie in den vergangenen Wochen gestiegen ist.

Hier liegen also bearishe Divergenzen vor, die für eine mittelfristige Trendwende und den Wechsel in einen Abwärtstrend sorgen könnten. Auf ein solches Szenario deutet im Wochenchart der MACD hin, der unmittelbar davor ist, seine Signallinie zu unterschreiten, was auch auf höherer Ebene den Verlust von Aufwärtsdynamik bedeuten würde.

Wenig attraktives Chance-Risiko-Verhältnis

Solange sich die Aktie aber oberhalb ihrer gegenwärtigen Unterstützungen behaupten kann, sind mit Blick auf die kommenden Wochen moderat steigende Kurse zu bevorzugen. Ob man hier als Anleger dabei sein muss, steht angesichts der technischen Risiken aber zu bezweifeln.

Dazu kommt die außerordentlich hohe Bewertung der Aktie. Gegenwärtig müssen Investoren das 110-fache der dieses Jahr erwarteten Gewinne auf den Tisch legen. Für 2025 beträgt das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis vermeintlich günstige 14.

Das allerdings ist für Micron, dessen Geschäft sehr zyklisch ist, eine gewöhnliche Bewertung, die außerdem mit hohen Risiken behaftet ist, da die aktuellen Gewinnschätzungen sehr optimistisch sind und den starken Kapazitätsausbau der Mitbewerber Samsung und SK Hynix unterschätzen könnten.

Fazit: Halten ist okay, ein Neueinstieg dürfte sich kaum lohnen

Die Aktie von Speicherchiphersteller Micron handelt aktuell in einer schwierigen Situation. Zwar besteht die Chance auf eine Trendfortsetzung. Diese allerdings bei einer sich bereits eintrübenden technischen Gesamtlage, was bedeutet, dass weitere Kursgewinne auf fragilen Beinen stehen.

Gleichzeitig ist das Papier noch gut genug abgesichert, um zwischenzeitliche Rückschläge verkraften zu können. Anleger, die bereits investiert sind, sollten an ihren Anteilen daher zunächst festhalten und Gewinnmitnahmen erst für Kurse unterhalb von 125 US-Dollar in Betracht ziehen.

Wer noch nicht investiert ist, sollte angesichts der enormen Bewertung eine tiefere Korrektur abwarten. Die bearishen Divergenzen in RSI und MACD könnten die Aktie in den kommenden Monaten noch einmal an ihre Ausbruchsmarke von 97,50 US-Dollar beziehungsweise an die 200-Tage-Linie zurückführen. Das wäre ein für einen Einstieg interessantes Niveau.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion