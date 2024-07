Frankreich-Wahl: Schlechte Nachricht für Europa und Aktienmärkte!

Der Ausgang der Wahlen in Frankreich ist weder eine gute Nachricht für Europa, noch für die Aktienmärkte! Denn es droht nicht nur eine dauerhafte Lähmung der zweitwichtigsten Volkswirtschaft in Europa, sondern noch höhere Schulden aufgrund der Regierungsbeteiligung der linken Sieger: dabei hat Frankreich schon immense Schulden. Daher steigen heute auch die Renditen französischer Anleihen, weil für die Märkte ein Sieg der Linken in Sachen Schulden noch schlechter ist als ein Sieg der Partei von Le Pen. An der Wall Street heute ein ruhiger Auftakt in eine dennoch ereignisreiche Woche mit Aussagen von Fed-Chef Powell (Dienstag)und den frischen Daten zur Inflation in den USA (Donnerstag)..

