Egbert Prior Northern Data: The Trend is your friend Die Aktie ist wie ein wilder Ritt. In der Spitze erreichte der Kurs im Februar 2021 ein Allzeithoch mit 112 Euro, dann erfolgte der Sturz auf 5,50 Euro Ende Dezember 2022. Seither befindet sich das Papier wieder im Steigmodus, aktuell kostet die Aktie 28 Euro.