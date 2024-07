Ursache für die Kursverluste von rund 6 Prozent ist ein kritischer Analystenkommentar. Alexander Jones, ein Experte der US-Großbank Bank of America, hat seine Kaufempfehlung für die Aktie gestrichen und sein Kursziel fast halbiert.

Bislang hatte Jones den fairen Wert der Bergbauaktie auf 18 Euro taxiert, inzwischen sieht er K+S bei 10 Euro voll bewertet. Das bedeutet weiteres Abwärtspotenzial.

Doppel-Downgrade: Ein Tiefschlag, der sitzt

Als Ursache für seine gleich doppelte Herabstufung nennt er die schleppende Düngemittelpreisentwicklung sowie angesichts hoher Investitionskosten eine in den kommenden Jahre schwierige Ausgangslage, was die Erträge und den Cashflow betrifft.

Seiner Einschätzung nach ist K+S derzeit einer der am wenigsten attraktiven Werte nicht nur im MDAX, sondern im gesamten Beobachtungsuniversum der US-amerikanischen Großbank.

Aktie erhält Wirkungstreffer

Schon vor dem Downgrade durch die Bank of America ist es für K+S in diesem Jahr nicht gut gelaufen. Am Freitag stand seit dem Jahreswechsel ein Minus von 12 Prozent zu Buche, dieses weitet sich auf inzwischen 18 Prozent aus.

Damit landet die Aktie des Mineralsalzkonzerns im hinteren Drittel des deutschen Midcap-Index. Nicht nur nach der Einschätzung von Jones, sondern auch der andere Analysten zufolge sind bei K+S keine großen Sprünge zu erwarten.

Im Mittel sehen Analysten die Aktie aktuell bei 14,77 Euro fair bewertet, das entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 26 Prozent. Bei insgesamt 17 Empfehlungen überwiegen die neutralen und negativen Bewertungen die Kaufempfehlungen.

Fazit: Kein Investment-Case, auch nicht für Trader

Die Aktie von K+S fällt am Montag auf den tiefsten Stand seit Herbst 2021. Ursache hierfür ist ein seltenes Doppel-Downgrade von Kaufen auf Verkaufen durch die Bank of America.

Solche markanten Tiefs gelten in der technischen Analyse als Verkaufssignale, daher sind Anleger gut beraten, den vermeintlichen Dip der Aktie nicht zu kaufen, sondern eine nachhaltige Bodenbildung abzuwarten.

Das gilt umso mehr, als dass das Unternehmen aktuell mit operativen Schwierigkeiten und einer unbefriedigenden Ertragslage kämpft. Ohne steigende Düngemittelpreise dürfte hier nichts zu holen sein.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Übrigens: Aktien kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!* Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alle in einer brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln! Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alle in einer brandneuen App. *Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,68 % und einem Kurs von 11,79EUR auf Tradegate (08. Juli 2024, 14:22 Uhr) gehandelt.