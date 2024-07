Surebet - Goliath Resources geht auf Jagd nach Quelle hochgradiger Goldvererzung

Seit 2001 hat Goldexplorer Goliath Resources (WKN A2P063 / TSXV GOT) seine spektakuläre Entdeckung Surebet, Teil des Golddigger-Projekts im berühmten Golden Triangle von British Columbia, bereits signifikant erweitert. In drei auf Grund der Witterungsbedingungen kurzen Bohrsaisons hat man bis 2023 insgesamt 66.930 Meter niedergebracht – und das mit durchgehend großem Erfolg. Nun hat Goliath die Bohrkampagne 2024 angestoßen und will mit gleich zwei, später sogar drei Geräten 15.000 weitere Bohrmeter abteufen!

Damit schließt das Unternehmen von CEO Roger Rosmus an ein sehr erfolgreiches Jahr 2023 an, indem 97% der niedergebrachten Bohrlöcher (86 von 92) auf Goldvererzung stießen. Und zwar über signifikante Mächtigkeiten. Mittlerweile erstreckt sich das bekannte Gebiet der Surebet-Entdeckung über 1,8 Quadratkilometer und verfügt über Mineralisierung, die an der Oberfläche auf einer Länge von 1,0 Kilometern entlang des Streichens und 1,1 Kilometern neigungsabwärts freiliegt und ein vertikales Relief von 700 Metern mit außergewöhnlicher Kontinuität aufweist.

Fokus auf mögliche Tiefenausdehnung und Ursprung von Surebet

Das für dieses Jahr geplante Bohrprogramm konzentriert sich darauf, Surebet in die Tiefe auszuweiten und damit dem vermuteten Ursprung der hochgradigen Goldvererzung näherzukommen. Bislang hat Goliath bei Surebet insgesamt zehn Vererzungshorizonte entdeckt, die potenziell das Vererzungsvolumen ausweiten könnten und nach wie vor für Erweiterungen offenbleiben.



Konzept der bisher bekannten Vererzungsadern; Quelle: Goliath Resources

Das will man mit der jetzt angelaufenen Kampagne genauso erreichen wie die Entdeckung neuer Vererzungshorizonte und die Ausweitung der hervorragenden Kontinuität, die ein großer Vorteil bei der Erkundung des Surebet-Systems ist – und dies auch bei einer späteren Ausbeutung sein würde.

Aber nicht nur die hohe Trefferhäufigkeit der Bohrungen macht Surebet so besonders, sondern auch deren Qualität. Denn 35% oder 44 der 124 im vergangenen Jahr dort durchgeführten Bohrungen enthielten sichtbares Gold mit Nuggets von bis zu 11 Millimetern Größe und elf der bisher auf Surebet niedergebrachten Bohrlöcher wiesen mehr als 100 und bis zu 513 Gramm-Meter auf, was außergewöhnlich starke Werte sind. Insbesondere in dieser Häufigkeit…

Potenzial auf die Bestätigung gleich drei neuer Entdeckungen

Zusätzlich plant Goliath die ersten Bohrungen überhaupt auf drei hochgradigen Gold-Kupfer-Zielen namens Jackpot, Treasure Island und Full Contact. Dort besteht die Aussicht darauf, gleich drei neue Entdeckung mit den Bohrungen zu bestätigen und damit, wie das Unternehmen es formuliert „zusätzliche Aufwärtsimpulse für Aktionäre“ zu schaffen…



Karte der Bohrziele 2024; Quelle: Goliath Resources

Goliath hat den Jackpot-Aufschluss erst vor Kurzem entdeckt und in Proben unter anderem 21,5 Unzen bzw. 667,40 Gramm pro Tonne Goldäquivalent nachgewiesen! Man glaubt, dass Jackpot mit der Surebet-Entdeckung in Verbindung stehen könnte, da er in der Nähe Bonanza-Gehalte mit ähnlicher Textur, Mineralogie und Geochemie innerhalb des Vulkangesteins enthält!

Treasure Island hingegen befindet sich in 36 Kilometern Entfernung nördlich von Surebet. Hier handelt es sich um eine Kupfer-, Silber- und Goldentdeckung, die sich über rund 550 mal 450 Meter erstreckt. Goliath konnte hier zahlreiche hochgradige Proben entnehmen, wobei insbesondere eine außergewöhnlich hohe Zahl von Schlitzproben – 15 von 16 (!) – mehr als 1 g/t Goldäquivalent und bis zu 14,4% Kupfer enthielten!

Full Contact schlussendlich liegt 19 Kilometer nordwestlich von Surebet und Goliath konnte dort unter anderem Proben mit bis zu 101,13 g/t Goldäquivalent und 1% Kupfer gewinnen. Wie Treasure Island liegt auch dieses Zielgebiet an der so genannten Red Line, dem geologischen Kontakt zwischen Stuhini-Gestein aus der Trias und Hazelton-Gestein aus dem Jura, in dessen Nähe (ca. 2km) ein Großteil der Kupfer- und Goldlagerstätten des berühmten Goldenen Dreiecks zu finden sind. Damit zeigen sowohl Treasure Island als auch Full Contact das hervorragende, bislang ungenutzte Potenzial für weitere Entdeckungen auf der riesigen Golddigger-Liegenschaft von Goliath auf.

Ein Jahr voller aufregender, neuer Entdeckungen?

Goliath hat schon vor Längerem das Interesse von Crescat Capital auf sich gezogen. Der auf Rohstoffe spezialisierte Asset Manager hält 18,4% der ausstehenden Aktien von Goliath Resources unterstützt das Unternehmen auch mit seiner außergewöhnlichen Expertise. Insbesondere Crescats technischer Berater Dr. Quninton Hennigh, ein weltweit anerkannter Geologe, ist von der Qualität und den Chancen des Golddigger-Projekts überzeugt. Angesichts des Bohrbeginns 2024 erklärt er:

„Wenn ich die Entwicklung von Explorationsprojekten im Laufe der Zeit beobachte, stelle ich im Allgemeinen fest, dass die Projekte, die kontinuierlich immer bessere Ergebnisse liefern, diejenigen sind, die letztendlich hochwertige Entdeckungen machen, die zu erfolgreichen Minen werden. Das Golddigger-Projekt ist ein klassisches Beispiel dafür. Goliath steht kurz vor dem Beginn seiner vierten Bohrsaison. Rückblickend betrachtet, war es eine bemerkenswert produktive Reise. Während die Surebet-Ader selbst eine großartige Entdeckung war, die starke Bohrergebnisse lieferte, folgten bald weitere und noch aufregendere Entdeckungen, einschließlich der Golden Gate- und Bonanza-Adern. Jetzt wird das Unternehmen nicht nur die Bohrungen auf diesen robusten Adern fortsetzen, sondern hat auch eine ganze Reihe neuer Ziele zu erproben: Jackpot, Treasure Island und Full Contact. Ich denke, dass dieses Jahr voller aufregender, neuer Entdeckungen sein wird.“

Das sehen wir auch so und bleiben auf jeden Fall für unsere Leser am Ball!

