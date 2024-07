Disruptive Technologien führen zu einer Revolution bekannter Vorgehensweisen, was dazu führt, dass bisherige Erfolgsprodukte vom Markt verschwinden, während bessere Lösungen die Oberhand gewinnen. So löste beispielsweise Apple mit seinem iPhone 2007 Nokia ab. Während die Aktien des finnischen Unternehmens seitdem fast 75 Prozent verloren haben, legte Apple um circa 6.312 Prozent zu (08.07.2024).

Unsere Umwelt befindet sich in einem ständigen Wandel. Technologien, die vor zehn Jahren noch hochmodern waren, sind heute bereits veraltet. Und wenn wir einmal unseren aktuellen Standard mit dem vor 50 Jahren vergleichen, haben disruptive Technologien viele Bereiche verbessert und die Arbeit um ein Vielfaches erleichtert. Dabei nimmt die Geschwindigkeit der Innovationen aufgrund leistungsfähiger Computer, Roboter, Chips und weiteren neuen Technologien stetig an Geschwindigkeit zu.

Quelle: wallstreetONLINE.de

Doch welche Unternehmen verändern aktuell die Welt?

Disruptive-Technology-Aktien

Da sich alle Branchen in einem ständigen Wandel befinden, ist die Liste der Innovationen und Unternehmen sehr lang, wobei sie oft noch gar nicht börsennotiert sind.

Eine der wichtigsten disruptiven Technologien ist derzeit die künstliche Intelligenz (KI), weil sie sehr viele Branchen verändert und Unternehmen bereits in zahlreiche unterschiedliche Anwendungen investieren. ChatGPT von OpenAI, an dem Microsoft große Anteile hält, ist dabei nur ein kleiner Bereich des gesamten Universums. Weitere Anwendungsgebiete sind beispielsweise selbstfahrende Autos, lernende Roboter, Programmierung, Qualitätskontrollen, Medikamentenentwicklung, die Forschung und smarte Assistenten. Bedeutende KI-Unternehmen stellen Meta Platforms, Alphabet, Nvidia, Amazon, Apple oder auch Samsung Electronics dar.

Machine Learning, Automation und Robotics ist eine in diesem Zusammenhang ebenfalls bedeutende disruptive Technologie. So ermöglicht Machine Learning, mittels KI den Computern aus den eigenen Fehlern zu lernen. Roboter kommen zwar bereits heute in der Industrie, der Logistik und in Haushalten zur Anwendung, aber zukünftig werden sich ihre Einsatzbereiche noch deutlich erweitern und die Fähigkeiten zunehmen. Ein wichtiger Vertreter dieses Sektors ist die japanische Fanuc, die auf Roboter und Automation spezialisiert ist. Intuitive Surgical ist hingegen für seine Chirurgieroboter bekannt.

Weitere wichtige disruptive Technologie-Trends stellen das Metaverse (erweiterte und virtuelle Realität), die Cloud und Digitalisierung, Blockchain, Internet of Things, 5G und drahtlose Kommunikation, Quantencomputing, 3D-Druck, Biotechnologie und Gentechnik, E-Mobilität und autonomes Fahren sowie Clean Tech (saubere Energien) dar.

Alternativ zu den Einzelaktien können Anleger ebenfalls spezialisierte Index- und aktive Aktienfonds wählen, die breiter gestreut investieren.

ETFs für disruptive Technologien

Ein bekannter Vertreter ist der ARK Innovation ETF, der im Oktober 2014 von Cathie Wood in den USA aufgelegt wurde und in zahlreiche disruptive Technologieunternehmen investiert. Seit dem Jahr 2020 ist er über den außerbörslichen Handel auch in Deutschland investierbar. Seit April 2024 gibt es darüber hinaus mit dem ARK Innovation UCITS ETF USD Accumulating eine europäische ETF-Variante, die in Irland aufgelegt wurde.

Eine zweite Möglichkeit ist der Amundi (früher Lyxor) MSCI Disruptive Technology ESG Screened UCITS ETF, der weltweit in etwa 234 Unternehmen mit bahnbrechenden neuen Technologien investiert und dabei zusätzlich Umwelt-, soziale und Unternehmensführungsaspekte (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Der ETF wurde im März 2020 in Luxemburg aufgelegt, kostet jährlich 0,45 Prozent der investierten Summe und thesauriert seine Erträge.

Aktive Aktienfonds

Ein seit vielen Jahren erfolgreicher Aktienfonds, der in disruptive Technologien investiert, ist der BNP Paribas Funds Disruptive Technology. Er schneidet bisher sogar besser als der MSCI World Index ab, wurde im Mai 2013 in Luxemburg aufgelegt, thesauriert seine Erträge und verwaltet aktuell 4,58 Milliarden Euro (08.07.2024). In einer neueren Tranche ist er auch für einen geringeren dreistelligen Anteilspreis erhältlich. Morningstar zeichnet ihn je nach Tranche mit vier bis fünf von fünf Sternen aus, sodass er zu den besten Fonds seines Segments zählt.

Eine zweite Möglichkeit ist der 10XDNA - Disruptive Technologies-Aktienfonds des bekannten Tech-Investors und Startup-Unternehmers Frank Thelen. Er wurde im September 2021 in Deutschland aufgelegt, schüttet seine Erträge aus und verwaltet derzeit 56,09 Millionen Euro (08.07.2024). Da junge Wachstumswerte immer stark von der Konjunktur- und Zinsentwicklung abhängig sind, unterliegt die Wertentwicklung des Aktienfonds größeren Schwankungen. Darüber hinaus fällt das Portfolio hier etwas konzentrierter aus.

Ein dritter Aktienfonds ist der JSS Sustainable Equity - Tech Disruptors. Er wurde im November 2019 in Luxemburg aufgelegt, schüttet seine Erträge aus und verwaltet derzeit 363,69 Millionen US-Dollar (08.07.2024). Morningstar zeichnet ihn mit vier von fünf Sternen aus.

Fazit Disruptive Technology

Die Welt befindet sich in einem ständigen Wandel, der durch disruptive Technologien und entsprechende Unternehmen geprägt wird. Sie weisen meist ein überdurchschnittliches Wachstum auf, dass sich bei entsprechender Profitabilität auch in der Kursentwicklung widerspiegelt. Allerdings kann es zwischenzeitlich auch zu größeren Kursschwankungen kommen.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion, Ressort Anlageprodukte