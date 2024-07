Entwicklung der Indizes

Top- und Flopwerte im DAX

Top- und Flopwerte im MDAX

Top- und Flopwerte im SDAX

Top- und Flopwerte im TecDAX

Top- und Flopwerte im Dow Jones

Top- und Flopwerte im S&P 500

Frankfurt am Main/New York – Die heutigen Entwicklungen an den Aktienmärkten zeigen ein gemischtes Bild. Der deutsche Leitindex DAX notiert aktuell bei 18.480,42 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,15%. Auch der MDAX zeigt sich schwächer und steht bei 25.557,55 Punkten, was einem Rückgang von 0,88% entspricht. Der SDAX hingegen kann leicht zulegen und notiert bei 14.618,12 Punkten, was einem Plus von 0,07% entspricht. Der TecDAX schließt sich dem negativen Trend an und steht bei 3.378,76 Punkten, was einem Minus von 0,70% entspricht. Auch an der Wall Street zeigt sich ein gemischtes Bild. Der Dow Jones notiert aktuell bei 39.335,52 Punkten und verzeichnet ein leichtes Minus von 0,05%. Der S&P 500 hingegen kann leicht zulegen und steht bei 5.570,10 Punkten, was einem Plus von 0,09% entspricht. Insgesamt zeigt sich, dass die deutschen Indizes heute überwiegend im Minus notieren, während der SDAX und der S&P 500 leichte Gewinne verzeichnen können.Die Märkte bleiben volatil und die Anleger beobachten die Entwicklungen weiterhin aufmerksam.Die Topwerte im DAX waren die Münchener Rück mit einem Anstieg von 3.03%, gefolgt von Hannover Rueck mit 2.75% und Rheinmetall mit 1.51%. Auf der anderen Seite verzeichneten Continental einen Rückgang von -1.37%, gefolgt von E.ON mit -1.46% und RWE mit -1.58%.Im MDAX konnten sich TUI mit einem Anstieg von 3.41%, Stroeer mit 1.89% und Talanx mit 1.83% an die Spitze setzen. Die Flopwerte waren AIXTRON mit einem Rückgang von -3.46%, gefolgt von K+S mit -5.67% und Delivery Hero mit -7.00%.Draegerwerk führte die Topwerte im SDAX an mit einem Anstieg von 4.08%, gefolgt von RENK Group mit 3.86% und KWS SAAT mit 3.23%. Die Flopwerte waren Salzgitter mit einem Rückgang von -2.92%, gefolgt von thyssenkrupp nucera mit -5.10% und PVA TePla mit -6.01%.Im TecDAX konnten sich SUESS MicroTec mit einem Anstieg von 1.56%, Nagarro mit 1.46% und Evotec mit 1.18% an die Spitze setzen. Die Flopwerte waren SILTRONIC AG mit einem Rückgang von -2.08%, gefolgt von Eckert & Ziegler mit -2.22% und AIXTRON mit -3.46%.Die Topwerte im Dow Jones waren Intel mit einem Anstieg von 3.54%, gefolgt von Boeing mit 2.14% und Travelers Companies mit 1.06%. Die Flopwerte waren Visa (A) mit einem Rückgang von -1.11%, gefolgt von Salesforce mit -1.54% und Nike (B) mit -2.68%.Im S&P 500 konnten sich Corning mit einem Anstieg von 10.50%, Super Micro Computer mit 7.52% und Enphase Energy mit 4.46% an die Spitze setzen. Die Flopwerte waren Baxter International mit einem Rückgang von -3.32%, gefolgt von Etsy mit -4.13% und ServiceNow mit -4.40%.