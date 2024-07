Tipp aus der Redaktion

Konjunkturdaten

01:01 Uhr, Großbritannien: GfK Verbrauchervertrauen 7/24

01:30 Uhr, Japan: Verbraucherpreise 6/24

08:00 Uhr, Großbritannien: Einzelhandelsumsatz 6/24

08:00 Uhr, Deutschland: Erzgeugerpreise 6/24

10:00 Uhr, EU: EZB Leistungsblanz 5/24

10:00 Uhr, Spanien: Handelsbilanz 5/24



Wirtschafts- und Börsentermine vom Freitag, 19.07.2024 Zeit Land Relev. Termin 00:05 USA FOMC Mitglied Daly Rede 01:01 GBR Gfk Verbrauchervertrauen 01:30 JPN Nationaler CPI ex. frische Lebensmittel (Jahr) 01:30 JPN Nationaler VPI ex. Nahrungsmittel und Energie (Jahr) 01:30 JPN Nationaler Verbraucherpreisindex (Jahr) 01:45 USA Fed Bowman Rede 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze (Jahr) 08:00 DEU Erzeugerpreisindex (Monat) 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze (Monat) 08:00 DEU Erzeugerpreisindex (Jahr) 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze ex-Fuel ( Monat ) 08:00 GBR Einzelhandelsumsätze ex-Fuel ( Jahr ) 14:30 CAN Einzelhandelsumsätze ex. Autos (Monat) 14:30 CAN Einzelhandelsumsätze (Monat) 16:40 USA FOMC Mitglied John C. Williams spricht 19:00 USA FOMC Mitglied Bostic Rede



