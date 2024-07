Bis 2030 will Mercedes-Benz rein elektrisch fahren. So lautet das vom Premium-Autobauer ausgegebene Unternehmensziel in Sachen Elektromobilität. Doch der Dax-Konzern scheint dabei mit Ausnahmen zu arbeiten.

Nach Medienangaben soll Mercedes-Benz-Chef Ola Källenius vom ursprünglichen 2030-Ziel abgerückt sein.Zumindest das Luxusmodell S-Klasse, Vorzeigeobjekt der Schwaben, solle auch noch nach 2030 mit Verbrennermotoren unterwegs sein. Man entwickle auch künftig zwei Versionen der S-Klasse – eine mit Verbrennungsmotor und eine mit Elektroantrieb, hieß es.

Weiteren Angaben zufolge gesteht demnach der Konzernchef zu, dass Mercedes-Benz „bis weit in die 2030er-Jahre“ Verbrennungsmotoren bauen wird. Gleichzeitig gelte aber, dass das batterieelektrisch betriebene Auto weiterhin der „Hauptweg“ bleibt, so Källenius. Mercedes-Benz kämpft zwar – wie die gesamte Autoindustrie – mit einem schwierigen Marktumfeld. Der Konzern fährt dennoch hohe Gewinne ein.

