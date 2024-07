Amazon ist nicht nur in den Bereichen Onlinehandel und Cloud Computing ein Riese. Auch beim Thema Sicherheitslösungen mischt der US-Konzern mit. Allerdings stellt er nun seinen Sicherheitsroboter „Astro for Business“ ein.

Kein „Astro for Business“ mehr bei Amazon

Im November 2022 folgte dann die Einführung für ausgewählte Unternehmen – als „Astro für Business“. Auch hier galt ein Abo-System. Hauptaufgabe des kleinen Helfers: Sicherheitsdienste wie Überwachung von Geschäftsräumen rund um die Uhr. „Astro for Business“ war ausschließlich in den USA erhältlich.

Doch das ist nun vorbei: Das Roboterangebot für Geschäftskunden wird Amazon zufolge eingestellt. Man wolle sich voll auf das Haushaltsrobotergeschäft konzentrieren: „Um unseren Fortschritt und unsere laufende Forschung zu beschleunigen und Astro zum besten Haushaltsroboter zu machen, haben wir uns entschieden, den Support für ‚Astro for Business‘ einzustellen“, hieß es von Seiten des E-Commerce-Giganten. Ab dem 25. September werde der Roboter nicht mehr funktionieren. Amazon will weiteren Angaben zufolge den betroffenen Kunden eine Entschädigung von jeweils 300 Dollar zahlen. Über die Zahl der genutzten „Astro for Business“-Roboter machte der US-Konzern keine Angaben.

