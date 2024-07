Wall Street: Alle drin - wer kauft noch?

Die Wall Street ist bereits "all-in" auf der Long-Seite - wer kauft jetzt noch? Alle Parameter sind maximal auf Anschlag, sodass das Chance-Risiko-Verhältis derzeit nicht allzu günstig erscheint vor der Anhörung von Fed-Chef Powell morgen, den Inflations-Daten am Donnerstag und dem Beginn der US-Berichtssaison am Freitag. Aber noch herrscht grenzenloser Optimismus an der Wall Street - man hofft, dass die Fed zeitnah signalisiert, dass sie die Zinsen bei der September-Sitzung senken wird. In Europa war die Rally nach der Frankreich-Wahl nur von kurzer Dauer - der französische Leitindex CAC40 mit Verlusten, auch der Dax beendete den Handelstag eher schwach..

Hinweise aus Video: