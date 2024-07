Lithium 3.0 – Nach der Tristesse, jetzt wieder im Fokus! Mercedes, BMW, Lithium Americas, Chariot, BYD und Volkswagen

Lithium bleibt neben Kupfer einer der wichtigsten Rohstoffe der Mobilitätswende. Aktuell aber drängen speziell bei Lithium weniger neue Anbieter an den Markt, weil der Preis optisch zu niedrig ist, um größere Investitionen zu locken. Laut aktueller Studien dürfte das Defizit von 25.000 Tonnen Lithiumcarbonat in 2027 auf über 50.000 Tonnen im Jahr 2030 steigen, denn viele Minenprojekte der letzten Jahre sind wegen mangelnder Finanzierung schlichtweg vom Markt verschwunden. Damit sind die Lithiumpreise nach ihrem historischen Boom in 2022 zuletzt wieder deutlich zurückgekommen. Die Nachfrage nach dem Batteriemetall dürfte aber langfristig durch die Decke gehen, denn der Elektrifizierungstrend in der Mobilität wird kommen, wenngleich etwas zeitverzögert. In der sich anbahnenden Knappheit legen die USA größten Wert auf eine heimische oder zumindest China-freie Lieferkette, deren Herstellung durch politische Maßnahmen wie den Inflation Reduction Act (IRA) beschleunigt werden soll.

(Chartquelle: Trading Economics; Lithiumpreis in chinesischen Yuan; 08.07.2024)

BYD versus VW – Der eine so, der andere so

In den europäischen E-Mobilitäts-Sektor ist zuletzt ziemliche Unruhe gekommen. Wegen der Machtverschiebungen nach der EU-Wahl, sind die vorrangigen Interessen der rot-grünen Fraktionen wohl mehr und mehr in den Hintergrund geraten. Nun wird Technologie-Offenheit gefordert, die erstarkten rechten Flügel verlangen sogar die Abschaffung des Verbrenner-Verbots. Wie weit eine mehrgleisige Vorgehensweise Sinn macht, zeigt der ungarische Staatschef Victor Orban, dem es gelungen ist, den chinesischen Massenhersteller BYD „Build your Dreams“ (BYD; China: BY6; WKN: A0M4W9; ISIN: CNE100000296) mit einem Werk in Ungarn anzusiedeln. Hier werden bis 2026 ganze 7 Mrd. EUR investiert und mehr als 3000 Arbeitsplätze geschaffen. Ein gutes Beispiel für eine Industriepolitik, die ihre lokale Wirkung entfacht und Prosperität für Ungarn schafft. Der deutsche Massenhersteller (XETRA: VOW3; WKN: 766403; ISIN: DE0007664039) wird sein Giga-Batteriewerk im spanischen Valencia postieren. Mit einer 10 Mrd. EUR Investition werden 3.600 gutbezahlte Jobs nicht mehr im mittlerweile industriefeindlichen Deutschland angesiedelt, sondern eben im investitionsfreudigen Spanien. Heimisch entstehen soll aber eine Aufbereitungsanlage für alte -E-Autobatterien. s Energiesparte Elli will dafür ein erstes sogenanntes „Power Center“ im Norden Deutschlands bauen. Dort wird man ausgediente Aggregate recyclen und in stationäre Energiespeicher umbauen. Zudem hatte VW jüngst gemeldet, seine Software-Probleme bei den E-Serien durch ein Joint Venture mit der amerikanischen Rivian zu lösen. Ganze 5 Mrd. USD sollen hier über die nächsten 4 Jahre in den USA investiert werden. Während BYD mit seinen Lieferungen nach Europa deutlich Gas gibt und sich auch über 17,4 % Strafzoll wenig ärgert, versucht der VW-Konzern sein Glück also im Ausland. Blickt man auf die Aktien beider Unternehmen, scheint BYD derzeit gut bezahlt, bei könnte nun ein Ende der Konsolidierung erreicht sein. Der Kurs zeigt deutliche Stabilisierungstendenzen in der Zone 104 bis 110 EUR. Mit einer Kapitalisierung von nur noch 55 Mrd. EUR ist mittlerweile ein KGV von 3,5 erreicht. Mutige stocken auf!