"Wir stehen vor einem goldenen Upgrade-Zyklus" für Apple, erklärten die Analysten. Mit global aufgestauter Nachfrage und über 270 Millionen iPhone-Nutzern, die seit mehr als vier Jahren kein neues Gerät erworben haben, wird das iPhone 16 im Mittelpunkt stehen. Die Analysten sehen positive Signale für eine Stabilisierung der iPhone-Lieferkette in Asien, was ein gutes Omen für den anstehenden Marktstart im September darstellt.

Neben den Hardware-Innovationen erwartet Apple durch die kürzlich vorgestellte iOS 18-Version, die in Zusammenarbeit mit OpenAI entwickelt wurde, zusätzliche Monetarisierungsmöglichkeiten. Diese Partnerschaft, die zeitgleich zur Entwicklerkonferenz im Juni angekündigt wurde, ebnet den Weg für Entwickler weltweit, auf iOS 18 aufzubauen und eröffnet Apple neue Umsatzquellen.

"Diese Zusammenarbeit mit dem Chat-GPT-Hersteller schafft eine Autobahn für Entwickler weltweit, sich auf iOS 18 zu konzentrieren, was wiederum eine Vielzahl von Monetarisierungsmöglichkeiten für Cook & Co. in den kommenden Jahren schaffen wird", erklärten die Analysten mit Blick auf Apple-Chef Tim Cook. Diese könnten sich jährlich auf ein inkrementelles Wachstum der hochmargigen Service-Sparte um 10 Milliarden US-Dollar summieren.

Trotz der zunehmenden Konkurrenz in China und den damit verbundenen Herausforderungen für Apple zeigen jüngste Daten eine Verbesserung der Liefermengen. Wedbush prognostiziert, dass das laufende Quartal das letzte mit negativem Wachstum in China sein wird, gefolgt von einer erwarteten Wachstumswende im Septemberquartal, passend zur Markteinführung des iPhone 16.

Die Einführung der KI-Technologie in das Apple-Ökosystem soll nicht nur im Servicebereich, sondern auch bei iPhone und Hardware zu zusätzlichen Monetarisierungschancen führen und den Aktienwert um 30 bis 40 Dollar pro Aktie steigern. Die Aktien von Apple stiegen am Montag im US-Handel um 0,7 Prozent auf 227,82 US-Dollar und haben seit Jahresbeginn knapp 23 Prozent zugelegt. Mit der bevorstehenden Einführung des iPhone 16 und den Neuerungen in iOS 18 könnte Apple auf dem besten Weg sein, nicht nur technologisch, sondern auch an der Börse neue Maßstäbe zu setzen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

Übrigens: ETFs, Fonds und Aktien kann man bei SMARTBROKER+ ab 0 Euro handeln!* Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig – und das alle in einer brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln! Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig – und das alle in einer brandneuen App. *Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.