Die am Montag generierten Abschläge könnten vorläufig in den Bereich von 30,12 und darunter auf 29,61 US-Dollar innerhalb des laufenden Abwärtstrends reichen. Gelingt es in diesem Bereich im Anschluss einen Boden aufzubauen und diesen als Sprungbrett über das Niveau von 31,50 US-Dollar zu nutzen, käme ein Folgekaufsignal mit Anstiegschancen an die Jahreshochs von 32,49 US-Dollar zustande. Darüber könnte das Edelmetall weiter in Richtung 34,22 US-Dollar zulegen. Geht dagegen der Unterstützungsbereich um 29,00 US-Dollar zu Bruch, müssten zwingend Rücksetzer auf 27,95 US-Dollar und eine entsprechende Fortsetzung des laufenden Trends einkalkuliert werden. Ob vor dem Hintergrund eines fünfwelligen Impulses dann aber noch ein Ausbruch gelingt, müsste stark angezweifelt werden.

Fazit Kaufkurse beim Silber-Future können aus aktueller Sicht erst oberhalb von 31,50 US-Dollar generiert werden, in der Folge würde ein Test des Jahreshochs bei 32,49 US-Dollar anstehen, darüber könnte der Future in Richtung 34,22 US-Dollar weiter hochziehen. Für diesen Fall könnte dann beispielshalber das mit einem Hebel von 13,1 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN VD5XTJ zum Einsatz kommen. Die mögliche Rendite beliefe sich hierbei auf insgesamt 125 Prozent, Ziel des Scheins läge am Ende bei rechnerisch 5,49 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte jedoch den Bereich von vorläufig 30,50 US-Dollar nicht überschreiten, im Schein käme dies einem Ausstiegskurs von 2,06 Euro gleich. Als Anlagehorizont sind einige Wochen einzuplanen.

