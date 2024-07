Wieder einmal konnten sich weder Bullen noch Bären durchsetzen, wobei seit dem Korrekturtief aus Mitte Juni bei 17.951 Punkten nun ein untergeordneter Aufwärtstrend für das heimische Leitbarometer gezeichnet werden kann. Um allerdings das volle Kurspotenzial mit Anstiegschancen an 19.000 Punkte freisetzen zu können, bedarf es Notierungen von über 18.750 Punkten. Solange diese Bedingung nicht erfüllt wird, bleibt das Barometer, wie in den letzten beiden Tagen gesehen, anfällig für Intraday-Abverkäufe. Ein bärisches Szenario mit Abwärtsrisiken zurück auf den 200-Tage-Durchschnitt bei 18.050 Punkten würde aber erst unterhalb von 18.235 Punkten entstehen. Ein Bruch des EMA 200 (roter Durchschnitt) würde unweigerlich zu Korrekturrisiken auf 17.500 Punkte führen. Vorläufig bleibt dem Anleger nichts weiter übrig, als das Kursgeplänkel von der Seitenlinie aus anzusehen.

Die Erwartungen an die zukünftigen Zinssenkungen der Notenbanken haben sich nach Vorlage des US-Arbeitsmarktberichts am Freitag kaum bewegt. Allerdings hat die Erwartung an zwei Zinsschritte in den USA am Terminmarkt auf nun 100 Prozent zugelegt, die erste Zinssenkung um 25 Basispunkte im September und eine weitere im Dezember sei nun fest eingepreist. Weitere Impulse lassen allerdings nicht lange auf sich warten, in der laufenden Woche schauen Anleger auf US-Inflationsdaten, eine Rede von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell vor dem Kongress und Geschäftszahlen der größten US-Banken.