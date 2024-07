Auch wurde ein erstes Kursziel bei 82,60 US-Dollar, wie bereits im Bericht vom 3. Juli favorisiert, abgearbeitet. Weitere Verlustrisiken sind bei dem Rohöl-Future jedoch präsent und könnten ihn auf 81,95 US-Dollar talwärts drücken, darunter in den favorisierten Bereich um den 200-Tage-Durchschnitt bei aktuell 79,75 US-Dollar. Dieses Szenario könnte sogar zum Anlass für ein kurzes und nur wenige Tage andauerndes Short-Investment über den weiter unten vorgestellten Schein genommen werden. In diesem Bereich angekommen, sollte jedoch eine Wiederaufnahme des vorherigen Kaufimpulses zwingend angenommen werden, was sogar neuerliche Monatshochs um 85,39 US-Dollar und schließlich 87,60 US-Dollar hervorbringen könnte. Erstere Variante ist jedoch vergleichsweise spekulativ und richtet sich tendenziell an erfahrene Trader.

Trading-Strategie: