In der Aktie des Hamburger Biotech-Unternehmens bemühen sich die Käufer um Schadensbegrenzung. Nach dem Absturz der Aktie auf 7,21 Euro und damit dem tiefsten Stand seit 7 Jahren befindet sich das Papier auf Erholungskurs.

Biotech-Branche im Übernahmefieber

Am Montag setzte das Papier zum Sprung über die psychologisch wichtige Marke von 10 Euro an. Dabei erhielten die Käufer Unterstützung durch eine weitere Übernahme im Biotech-Segment: Eli Lilly wird für 3,2 Milliarden US-Dollar den US-amerikanischen Wirkstoffforscher Morphic erwerben.

Das zeigt, dass das Übernahmefieber und der Konsolidierungswille in der Branche unverändert groß ist – auch gegenüber Evotec gab es zuletzt Übernahmespekulationen, weswegen das Unternehmen Schritte unternommen hat, eine solche zumindest zum aktuellen Preis zu verhindern.

Partnerschaft mit Sandoz wird ausgebaut

Zum Wochenauftakt gab Evotec außerdem bekannt, seine strategische Partnerschaft mit Sandoz zu erweitern. Gemeinsam will man künftig noch mehr Biosimilars herstellen. Hierfür soll Evotec ab dem kommenden Jahr Meilensteinzahlungen erhalten.

Matthias Evers, Vorstand für das operative Geschäft von Evotec, kommentierte die erweiterte Partnerschaft mit den Worten: "Wir freuen uns sehr über die Erweiterung unserer Partnerschaft mit Sandoz. [...] Die zusätzlichen Moleküle haben das Potenzial, die Versorgung für Millionen von Patient:innen zu verbessern."

Technische Indikation deutlich verbessert

Die zwischenzeitlichen Gewinne in Höhe von 4 Prozent konnte die Aktie allerdings nicht halten. Am Montagnachmittag ging die Aktie schließlich mit einem Plus von 1,2 Prozent und einem Kurs von 9,83 Euro aus dem Handel.

Damit ist nach dem Freitag bereits der zweite Versuch gescheitert, die Hürde von 10 Euro zu überspringen. Im frühen Handel am Dienstag zeichnet sich allerdings bereits der nächste Versuch ab.

Technisch hat dieser durchaus Chancen auf einen Erfolg, denn der Trendstärkeindikator MACD ist in den Plusbereich zurückgekehrt und zeigt damit einen kurzfristigen Aufwärtstrend der Aktie an. Auch der Relative-Stärke-Index (RSI) hat sich deutlich verbessert und zeigt mit rund 64 Zählern einen starken, aber nicht überkauften Zustand der Aktie an.

Fazit: Zwischenkonsolidierungen einplanen

Die Aktie des angeschlagenen Wirkstoffforschers Evotec befindet sich auf Erholungskurs. Neben Übernahmefantasien treibt ein für Biotech-Unternehmen gutes Marktumfeld die Aktie an. Dazu kommen technische Verbesserungen, sodass der Sprung über die wichtige Hürde von 10 Euro wahrscheinlich ist.

Nach bereits zwei gescheiterten Versuchen am Freitag sowie zum Wochenauftakt sollten sich Anleger vor dem nächsten Versuch aber auch auf eine mögliche Zwischenkonsolidierung einstellen. Diese könnte die Marken von 9,50 und 9,00 Euro zum Ziel haben.

Übrigens: Zuschauerinnen und Zuschauer der wallstreetONLINE-Börsenlounge sind in der Aktie von Evotec und ihrer Erholung bereits an Bord. Unser Börsenexperte Markus Weingran hatte das Papier vor Kurzem zum Kauf empfohlen – und einen tollen Einstiegskurs erwischt!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion