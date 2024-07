Das Management von Thyssen-Krupp tritt für den Einstieg des tschechischen Investors Daniel Křetínský ein. Es wird angestrebt, ein Joint Venture mit einer 50-prozentigen Beteiligung der Tschechen an der Stahlsparte ins Leben zu rufen. Ein Anreiz für die Beteiligung liegt in der Sicherung der zukünftigen Leistungsfähigkeit und Umweltverträglichkeit der Stahlproduktion. Die Vereinbarung hat auch zu Auseinandersetzungen zwischen der Arbeitnehmervertretung und der Konzernführung geführt. Die jüngste Nachricht über eine mögliche Einigung im Streit wurde von den Aktionären negativ aufgenommen, was sich auf den Aktienkurs auswirkte. Die Aktionäre gehen davon aus, dass eine Einigung mit der Gewerkschaft IG Metall zusätzliche finanzielle Belastungen nach sich ziehen wird. Rund 27.000 Mitarbeiter von Thyssen-Krupp Steel Europe machen sich Sorgen um ihre Arbeitsplätze und die Standorte.

Der jüngste Kursrückgang der Thyssen-Krupp-Aktie um rund 42 Prozent ab Ende November 2023 brachte das Papier wieder in die Unterstützungszone rund um das Niveau bei 4,313 Euro. Dieses tiefe Niveau wurde zuletzt Ende September 2022 und am Höhepunkt der Coronapandemie gehandelt. Das All-Time-Low vom 18. März 2020 liegt mit 3,28 Euro somit in Schlagdistanz. Im übergeordneten Bild hält die Kursschwäche von Thyssen-Krupp schon seit Anfang Februar 2018 an. Damals lag der Kurs noch bei über 26,00 Euro. Im Chart wird diese Entwicklung durch die flachere Trendlinie dargestellt. Seit Ende November 2023 kann jedoch eine beschleunigte Kurserosion beobachtet werden. Im Chart durch die steilere Trendlinie angedeutet. Ein Ansteigen des Kurses bis zur Magic Number bei 7,50 Euro erscheint aus heutiger Sicht innerhalb der kommenden drei Monate als sehr unwahrscheinlich. Nichtsdestotrotz ist eine gewisse Befreiung aus dem überverkauften Bereich nicht auszuschließen. Wird der Widerstand bei 4,313 Euro überwunden, ist ein Kursanstieg bis in den Bereich bei 5,00 Euro möglich

Thyssen-Krupp AG (Tageschart in Euro) Tendenz: