Eigentlich nicht, denn gewöhnlich zeigt eine inverse Zinsstruktur eine nahende Rezession an. Und das hat in der Vergangenheit sehr gut funktioniert – auch wenn der Indikator fürs Timing nichts taugt:

zusammen mit ihrem Nationalfeiertag am 4. Juli hätten die US-Amerikaner auch ein anderes Jubiläum feiern können: Dieser Tage jährt sich zum zweiten Mal die inverse Zinsstruktur in den USA. Damit ist die aktuelle Phase der längste derartige Zeitraum seit mindestens 50 Jahren. Aber ist das ein Grund zum Feiern?

Die Zinsstruktur galt daher bisher als der ultimative Rezessionsindikator. Das einzige Fehlsignal – wenn man es denn so werten will – gab es 1998, als die Zinsstruktur klar negativ war und dies auch lange Zeit blieb (übrigens ebenfalls rund 2 Jahre aber mit einem zwischenzeitlichen kurzzeitigen Ausflug zurück in den positiven Bereich, der in dieser Darstellung aber „untergeht“).

Man kann es aber auch als sehr frühes Signal ansehen, denn ab 2000 wurde die Zinsstruktur erneut negativ und 2001 folgte dann tatsächlich eine Rezession. Doch mehr als 3 Jahre Vorlauf sind dann doch schon sehr viel – das ist eine lange Zeit, in der die Wirtschaft fast jede Richtung einschlagen kann. (Gewöhnlich beträgt der Vorlauf 1 bis 2 Jahre vor dem „offiziellen“ Beginn der Rezession.)

Die Zinsstruktur und ihre Varianten

Um dieses Phänomen zu verstehen und besser einordnen zu können, sollten wir uns nochmals die Hintergründe ins Gedächtnis rufen:

Die Zinsstruktur gibt die Verteilung der Renditen der (Staats-)Anleihen über die unterschiedlichen Laufzeiten wieder. Für die USA sah diese in den vergangenen 6 Jahren (ab 2018) so aus:

Vor 6 Jahren gab es die normale Zinsstruktur (grüne Kurve): Die Renditen waren für längere Laufzeiten höher. Das ist logisch, da Anleger ein umso höheres Risiko eingehen, je länger sie einem Schuldner Geld leihen. Dieses höhere Risiko sollte mit höheren Renditen abgegolten werden.

2019 (graue Kurve) stiegen die Renditen bei kürzeren Laufzeiten („am kürzeren Ende“), sodass sich die Zinsstruktur abflachte. Infolge der Corona-Pandemie senkte die Fed die Leitzinsen erneut drastisch, sodass auch die Marktrenditen über alle Laufzeiten sanken. Die Zinsstruktur normalisierte sich damit weitgehend auf niedrigem Niveau (hellblaue Kurven unten).

