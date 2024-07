Kommt die Party in der Aktie von Novo Nordisk langsam an ihr Ende? Zumindest ist seit einigen Tagen Sand im Getriebe der Papiere, die sich in den vergangenen drei Jahren aufgrund des Hypes um Abnehmspritzen um 256 Prozent verteuert haben.

Ursache für die Kursflaute sind gleich zwei Studien, die einen Schatten auf das Blockbuster-Präparat Ozempic werfen. Werden dessen Vorteile überschätzt und die Risiken seiner Einnahme gleichzeitig unterschätzt?

Nach Berichten um einen signifikanten Anstieg ungewollter Schwangerschaften nach einer Behandlung mit den GLP-1-basierten Wirkstoffen von Eli Lilly und Novo Nordisk machte in der vergangenen Woche eine weitere nachdenklich stimmende Studie die Runde.

Erhöhtes Auftreten von Erkrankungen des Sehnervs

Laut einer Studie, die im Medizinjournal JAMA veröffentlicht wurde, gibt es einen Zusammenhang zwischen der Einnahme von Mitteln zum Gewichtsverlust und einer Erkrankung des Sehnervs (NAION; Nicht-arteriitische anteriore ischämische Optikusneuropathie).

Offenbar entwickelten mit Abnehmpräparaten behandelte Patientinnen und Patient achtmal häufiger NAION als Probanden der Kontrollgruppe.

Eli-Lilly-Präparat offenbar deutlich wirksamer

Eine weitere, ebenfalls bei JAMA veröffentlichte Studie lässt außerdem Zweifel an der Wirksamkeit des Präparates von Novo Nordisk aufkommen – zumindest im Vergleich zu dem von Mitbewerber Eli Lilly.

In einer elektronischen Studie mit 41.000 Teilnehmenden wurde der Gewichtsverlust in Abhängigkeit vom verwendeten Präparat untersucht. Die Datenlage spricht für eine Qualitätsvorsprung von Eli Lillys Mounjaro.

Effektivität fast doppelt so hoch

Nach dreimonatiger Einnahme haben mit Mounjaro behandelte Patientinnen und Patienten im Schnitt 5,9 Prozent an Gewicht verloren, die mit Ozempic therapierten nur 3,6 Prozent. Mit steigender Einnahmedauer, so ermittelten die Forscher, wächst dieser Unterschied noch deutlich an.

12 Monate nach Therapiebeginn verloren mit dem Mittel von Eli Lilly behandelte Probanden durchschnittlich 15,3 Prozent an Gewicht, während es bei Novo Nordisk nur 8,3 Prozent waren. In der Langzeitstudie hat sich Mounjaro also als fast doppelt so effektiv erwiesen.

Korrektur nach Blow-off-Top?

Die jüngsten Erkenntnisse zu den Abnehmpräparaten von Novo Nordisk kamen am Markt nicht gut an. Nach einem Höchstkurs von rund 138,50 Euro vor zwei Wochen hat das Papier inzwischen 5,6 Prozent an Wert verloren.

Dabei deutet die Kursdynamik um das jüngste Allzeithoch auf ein sogenanntes Blow-off-Top hin. Darunter wird ein starker Anstieg verstanden, der von einem hohen Volumen begleitet wird – und in aller Regel einen Trendwechsel einleitet, der über viele Wochen und Monate bestand haben kann.

Enorm hohes Bewertungsniveau

Zeit für eine kräftige Korrektur in der Aktie wäre es jedenfalls, denn die Kurse der Aktien von Eli Lilly und Novo Nordisk sind der Geschäftsentwicklung weit vorausgeeilt, die Bewertungen dementsprechend hoch.

Novo Nordisk ist mit dem 33-fachen der für kommendes Jahr erwarteten Gewinne bewertet, Eli Lilly sogar mit dem 48-fachen. Im Vergleich dazu liegt der branchenübliche Durchschnitt bei 19. Selbst wenn man das rasante Wachstum der beiden Highflyer in Rechnung stellt, sind sie inzwischen deutlich zu hoch bewertet.

Fazit: Neueinstieg nicht ratsam

Neue Studiendaten werfen ein schlechtes Licht auf den aktuellen Kassenschlager von Novo Nordisk. So soll die Einnahme von Ozempic einerseits zu einem deutlichen Anstieg von Erkrankungen des Sehnervs führen, gleichzeitig scheint die Effektivität schlechter zu sein als jene von Eli Lillys Abnehmpräparat.

Das sorgte bereits in den vergangenen Tagen für schlechte Stimmung am Markt und könnte im Verbund mit der inzwischen teuren Bewertung zu einer kräftigen Korrektur der Aktie führen.

Bereits investierte Anleger sollten die 50-Tage-Linie bei 126,97 Euro im Blick behalten. Wer noch keine Anteile von Novo Nordisk hält, sollte sich derzeit nicht engagieren und abwarten, bis sich eine attraktivere Einstiegsgelegenheit ergibt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion