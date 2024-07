Am Montagnachmittag kam es zu einem deutlichen Rückgang des Bitcoin-Preises, nachdem die deutsche Regierung Bitcoin im Wert von über 900 Millionen US-Dollar an mehrere Verkaufsentitäten transferiert hatte. Laut der Blockchain-Datenplattform Arkham Intelligence wurden insgesamt etwa 16.309 BTC in mehreren Chargen von Wallets, die der deutschen Regierung zugeschrieben werden, an externe Adressen, einschließlich der Kryptobörsen Bitstamp, Kraken und Coinbase sowie an die Market Maker Flow Traders und Cumberland DRW, überwiesen.

Der Verkaufsdruck wird durch die anstehenden Rückzahlungen der insolventen Kryptobörse Mt. Gox verschärft, die begonnen hat, ihre Gläubiger in Bitcoin und Bitcoin Cash auszuzahlen. Dies könnte zusätzlich zu den Verkäufen der deutschen Regierung für weiteren Druck auf den Bitcoin-Preis sorgen.