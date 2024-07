Das britische Wasserstoffunternehmen ITM Power hat am Montag eine Kapazitätsreservierung über 500 Megawatt mit einem nicht genannten "globalen Industriekunden" vereinbart. Die Vereinbarung ist demnach bis Ende 2028 gültig und umfasst die Lieferung für zukünftige Projekte sowohl in Europa als auch in den USA.

Die Aktie von ITM Power hat den Montagshandel in der Folge mit einem Plus von knapp 18 Prozent beendet. Am Dienstag fährt die US-Bank JPMorgan der Rallye in die Parade, indem sie den Titel von "Overweight" auf "Neutral" herabstuft und das Label 'Negative Catalyst Watch' vergibt.

Analyst Patrick Jones weist darauf hin, dass er Korrekturrisiken für die Wasserstoff-Aktien vor der Veröffentlichung der Geschäftsjahreszahlen Mitte August sieht. Jones äußerte Bedenken, dass eine enttäuschende Umsatzprognose für das Jahr 2025 die Markterwartungen für dieses und das folgende Geschäftsjahr negativ beeinflussen könnte. Er gibt an, dass seine eigene Umsatzprognose für 2025 etwa 50 Prozent unter dem Marktkonsens liegt und für 2026 um 26 Prozent darunter.

Zudem reduzierte er das Kursziel für die Aktie um über 30 Prozent von 130 auf 90 Britische Pence, was etwa 1,06 Euro entspricht. Das neue Kursziel liegt allerdings immer noch mehr als 50 Prozent über dem Schlusskurs vom Montag. Die ITM-Power-Aktie hat seit Jahresbeginn rund drei Prozent an Wert verloren und ist damit hinter dem breiten Markt zurückgeblieben.

Die ITM Power Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,41 % und einem Kurs von 0,679EUR auf Tradegate (09. Juli 2024, 10:57 Uhr) gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion

