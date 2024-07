Zwischenrallye auf der Kippe

Silber verzeichnete einen furiosen Wochenausklang. Das Edelmetall reagierte nicht zuletzt auf die US-Arbeitsmarktdaten, die am Freitag veröffentlicht wurden, positiv. Aus bullischer Sicht wäre es ideal gewesen, wenn es Silber gelungen wäre, den Schwung der Vorwoche auch in die neue Handelswoche mitzunehmen. Das gelang nicht bzw. gelang nicht im erhofften Ausmaß. Dennoch hat sich die Lage für Silber in den letzten Tagen verbessert.