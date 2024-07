Eine Milliarde US-Dollar für Werk in der Türkei

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu bereits am Montag berichtet hat, will der chinesische E-Fahrzeughersteller und Tesla -Erzrivale BYD ein Werk in der Türkei erreichten.

Bis zu 150.000 Fahrzeuge sollen ab Ende 2026 in dem Werk, für das BYD eine Investitionssumme von umgerechnet eine Milliarde US-Dollar veranschlagt hat, vom Band rollen. Insgesamt sollen hier 5.000 Mitarbeitende beschäftigt werden, die sich neben der Produktion auch um Forschungs- und Entwicklungsaufgaben kümmern sollen.

Unterzeichnet wurde der Investitionsdeal von Präsident Erdogan und seinem Wirtschaftsminister Kacir. Von BYD war zur Unterzeichnung CEO Wang Chuanfu persönlich angereist. Kacir kommentierte das Abkommen mit den Worten: "Dieses Investment für die Herstellung von Fahrzeugen der neuesten Generation wird unsere Automobilindustrie stärken."

Investition eine Antwort auf EU-Zölle

Die Entscheidung für einen Produktionsstandort in der Türkei fällt nur wenige Tage, nachdem die Europäische Union zumindest vorübergehend Importzölle auf chinesische E-Fahrzeuge erlassen hat. Da zwischen der Türkei und der EU ein Zollabkommen besteht, könnten dauerhafte Zölle so umgangen werden. Der Deal ist also ein cleverer Schachzug von BYD.

Aktie tritt (noch) auf der Stelle

Den wissen Anleger allerdings noch nicht so recht zu schätzen, die Aktie tritt unterhalb der für einen Ausbruch technisch wichtigen Marke von 240 Hongkong-Dollar (HKD) auf der Stelle. Zwar überzeugte BYD zuletzt mit starken Zulassungszahlen für den Juni, allerdings warfen jüngste Verkaufsdaten für den gesamten chinesischen Automobilmarkt Schatten auf die Wachstumsaussichten dort.

Auch aus dieser Perspektive ist der Schritt zu einem großen Fertigungswerk außerhalb von China ein wichtiger Schritt, um sich von der aktuell schwierigen Wirtschaftslage im Reich der Mitte unabhängiger zu machen.

Fazit: Clever, gut und günstig – ein klarer Kauf!

Der chinesische Fahrzeughersteller BYD hat ein Investitionsabkommen mit der Türkei unterzeichnet und wird dort ein Fertigungswerk errichten, das künftig bis zu 150.000 Fahrzeuge im Jahr produzieren soll. Die Investition hat einen Wert von einer Milliarde US-Dollar.

Das ist ein strategisch kluger Schritt, denn einerseits hat BYD so die Möglichkeit, dauerhaften Importzöllen in die EU zuvorzukommen, und andererseits diversifiziert der Fahrzeughersteller so seinen geographischen Fußabdruck und macht sich unabhängiger vom Marktgeschehen im Reich der Mitte.

Im Bereich E-Mobilität bleibt BYD die erste Wahl. Die Profitabilität ist gut, die Aktie im Unterschied zu jener von Tesla fair bewertet – und mit dem Sprung über die Marke von 240 HKD winkt außerdem die Chance auf eine Ausbruchsrallye.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion