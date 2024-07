In den vergangenen zwei Monaten war es um die Aktie von Halbleitergigant Intel still geworden. Mit dem anhaltenden Höhenflug von Branchentiteln wie Broadcom , Nvidia und Taiwan Semiconductor hatte Intel nichts am Hut.

Rallye aus dem Nichts?

Zum Wochenauftakt allerdings haben die Käufer mächtig aufs Tempo gedrückt und die Aktie mit einem Plus von 6,2 Prozent an die Spitze der Kurstafeln katapultiert. Neben einer erfolgreichen Bodenbildung im Chart sorgte vor allem eine Branchenstudie des Research-Hauses Melius für Begeisterung.

Das erwartet, dass vom KI-Hype bislang nur teilweise erfasste Aktien wie AMD, Apple und eben Intel in der zweiten Jahreshälfte durchstarten und die Performancelücke gegenüber Nvidia verkleinern könnten. Lässt der Chart von Intel einen solchen Schluss zu?

Bodenbildung gelingt im zweiten Anlauf

Die Erholung im Schlussquartal des vergangenen Jahres wurde in der ersten Hälfte dieses Jahres vollständig abverkauft. Charttechnisch brisant war vor allem der Einbruch nach den im Januar vorgelegten Quartalszahlen, der nämlich führte zum Sturz unter die 50-Tage-Linie und damit zu einer erheblichen Eintrübung.

Nach einem ersten Bodenbildungsversuch im Bereich von 37 US-Dollar wurde Intel im März und April erneut abverkauft, ehe die Aktie nach den schwachen Zahlen zum zweiten Quartal auf ein frisches Jahrestief gefallen ist.

Sprung über die 50-Tage-Linie sorgt für Kaufsignal

Hier setzte ein weiterer, dieses Mal erfolgreicher Bodenbildungsversuch ein, wenngleich die Aktie von Intel in den vergangenen Woche Mühe erkennen ließ, sich von der bei 30 US-Dollar gebildeten Unterstützung zu lösen – was vor allem am Fehlen von positiven Katalysatoren lag.

Für ein erstes Ausrufezeichen sorgte in der vergangenen Woche der Sprung über die 50-Tage-Linie. Dieses Signal sorgte gemeinsam mit dem Trendstärkeindikator MACD, der das Vorzeichen wechselte, für ein kurzfristiges Kaufsignal.

Erholung mit Chancen – und Potenzial

Das traf zum Wochenauftakt auf die Studie von Melius und sorgte für dementsprechend starke Kursgewinne, wodurch sich die technische Ausgangslage der Aktie weiter verbessert hat: Zum einen gelang der Sprung über den Widerstand bei 32 US-Dollar, zum anderen konnte bereits der nächste, bei 35 US-Dollar liegende Widerstand attackiert werden.

Auf kurzfristiger Zeitebene ist Intel zwar überkauft, nichtsdestotrotz stehen die Chancen für einen Anstieg bis 40 US-Dollar aber gut, ehe die Aktie eine größere Pause einlegen dürfte. Hier nämlich liegt ein Multiwiderstand gebildet aus zwei horizontalen Hürden sowie der 200-Tage-Linie.

Fazit: Zwei Wochen Rallye, dann der nächste Crash?

Für Anleger bedeutet das, sich in den kommenden Tagen auf weitere Gewinne der Intel-Aktie einzustellen – Pullbacks dürften lediglich dazu dienen, den aktuell hohen Stunden-RSI zu konsolidieren. Platz ist jedenfalls bis in den Bereich von 40 US-Dollar.

Was den Newsflow angeht sind in den kommenden Wochen die Monatsumsätze von Foundry-Mitbewerber Taiwan Semiconductor zu beachten, die am Donnerstag erscheinen dürften. TSMC wird zudem bereits in der kommenden Woche sein Quartalsergebnis vorstellen, ehe es für Intel am Mittwoch in zwei Wochen an der Zeit ist.

Spätestens dann könnte die Erholungsrallye ein jähes Ende finden – zumindest, wenn Intel mit seinen Zahlen erneut enttäuschen sollte.

Übrigens: Näher angesehen hat sich die Aktie von Intel auch unser Experte Markus Weingran, Gastgeber der wallstreetONLINE-Börsenlounge. Seine Einschätzung können Sie jederzeit hier nachsehen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,34 % und einem Kurs von 32,46EUR auf Tradegate (09. Juli 2024, 13:13 Uhr) gehandelt.