"Heute liegt der gesamte Fokus wohl auf Fed-Chef Jerome Powell", schreibt die Landesbank Helaba in ihrem morgendlichen Marktausblick. Powell stellt sich einer halbjährlichen Anhörung im US-Kongress, bei der angesichts der weiterhin hohen Inflation in den USA kritische Fragen erwartet werden. Die Helaba prognostiziert, dass die Tür für eine erste Zinssenkung in den USA grundsätzlich offen steht, wobei der Markt derzeit auf einen solchen Schritt im September setzt. Im weiteren Verlauf der Woche stehen insbesondere Daten zu den US-Verbraucherpreisen im Mittelpunkt.

Der chinesische Autobauer errichtet in der Türkei eine Fabrik, in der jährlich bis zu 150.000 Elektro- und Hybridfahrzeuge produziert werden sollen. Die Produktion soll bis Ende 2026 starten. Das Unternehmen investiert rund eine Milliarde Dollar (920 Millionen Euro) in das Werk. Neben der Fertigung wird auch ein Forschungs- und Entwicklungszentrum eingerichtet.

Wang Chuanfu, Gründer und Präsident von BYD, unterzeichnete die Vereinbarung gemeinsam mit dem türkischen Minister für Industrie und Technologie, Mehmet Fatih Kacir. Die türkische Regierung verbreitete die Nachricht über ihren offiziellen Account bei X.

Das neue Werk könnte als Antwort auf die Strafzölle der EU gegen chinesische Elektroautohersteller gesehen werden. Brüssel verhandelt zwar noch mit Peking, aber vorläufig gelten für BYD Zölle in Höhe von 17,4 Prozent.

Die Türkei hat ein Zollabkommen mit der EU, sodass BYD die in der Türkei produzierten Fahrzeuge auch in die Europäische Union exportieren kann. Bereits im nächsten Jahr wird BYD ein Werk in Ungarn eröffnen.

In der Türkei plant BYD, bis zu 5000 Arbeitsplätze zu schaffen. Das Werk wird auch den türkischen Markt beliefern.

Sollte die Lage zwischen der EU und China eskalieren, dürfte BYD nicht lange darunter leiden. Die Aktie bleibt weiterhin eine sehr gute Halteposition.

Hyundai: Skandal im Anmarsch?

Hyundai Motor wird von seinen eigenen Händlern verklagt. In den USA hat sich eine Gruppe von Autohändlern zusammengeschlossen, um den südkoreanischen Autohersteller wegen Betrugsvorwürfen zu verklagen. Konkret wird Hyundai vorgeworfen, die Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen in den Statistiken höher auszuweisen, als sie tatsächlich sind.

Die Händler behaupten, sie seien gezwungen worden, an diesem Betrug mitzuwirken. Händler, die sich weigerten, wurden laut der Klage bestraft. Händler, die bei dem Betrug halfen, sollen finanzielle Vorteile in Form von niedrigeren Einkaufspreisen und anderen Anreizen von Hyundai erhalten haben. Hyundai bestreitet die Vorwürfe und hat eine interne Untersuchung angekündigt.

Roche: Neues KI-Diabetes-Tool

Das Accu-Check SmartGuide-System hat die CE-Kennzeichnung erhalten, was bestätigt, dass das KI-gestützte System den Harmonisierungsrechtsvorschriften der EU entspricht.

Mit dem neuen System können Menschen ab 18 Jahren, die an Typ-1- oder Typ-2-Diabetes leiden, ihre Glukosewerte kontinuierlich überwachen, teilte Roche am Dienstag mit.

"Die Aufrechterhaltung eines optimalen Blutzuckerspiegels und die Vermeidung unerwünschter Blutzuckerschwankungen ist für Menschen mit Diabetes nach wie vor eine komplexe Aufgabe, die oft bis zu 180 Therapieentscheidungen pro Tag erfordert," sagte Matt Sause, der Leiter der Diagnostik-Abteilung von Roche, in der Mitteilung.

Nach der Korrektur im Kurs ist Roche wieder ein interessanter Kandidat für das Depot. Hält die Unterstützung bei rund 240 Schweizer Franken, dann können Anleger auch wieder auf die Aktie aufspringen.

Studie: Eli Lilly sticht Novo Nordisk aus

Die Abnehmspritze "Mounjaro" des US-Konzerns Eli Lilly hat in einer Studie im Vergleich zum Konkurrenzprodukt "Ozempic" von Novo Nordisk eine bessere Wirksamkeit gezeigt. In der auf der Webseite der Wissenschaftszeitschrift JAMA Internal Medicine veröffentlichten Studie verloren übergewichtige Anwender von Mounjaro nach drei Monaten 5,9 Prozent ihres Körpergewichts. Im Vergleich dazu verloren Anwender von Ozempic nur 3,6 Prozent. Nach sechs Monaten hatten die Mounjaro-Nutzer 10,1 Prozent ihres Gewichts reduziert, während Ozempic-Anwender lediglich 5,8 Prozent verloren.

Der Wirkstoff in Mounjaro ist Tirzepatid, während Ozempic Semaglutid enthält. Eli Lilly vermarktet Tirzepatid als Mounjaro zur Diabetesbehandlung und als Zebound zur Gewichtsreduktion. Sowohl Tirzepatid als auch Semaglutid gehören zu den sogenannten GLP-1-Rezeptoragonisten.

Porsche: Absatz rückläufig

Der Sportwagenhersteller Porsche hat in der ersten Jahreshälfte einen Rückgang beim Absatz verzeichnet. Von Januar bis Juni wurden insgesamt 155.945 Fahrzeuge ausgeliefert, was einem Rückgang von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, wie das Dax-Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Besonders in China liefen die Geschäfte schlechter, dort wurden mit 29.551 Autos ein Drittel weniger Fahrzeuge verkauft. Porsche führte dies auf die angespannte wirtschaftliche Lage in China zurück. Auch in Nordamerika sanken die Verkaufszahlen. Ein Rekordabsatz im zweiten Quartal konnte den Rückgang in den ersten drei Monaten nicht vollständig ausgleichen. In Europa hingegen stiegen die Verkaufszahlen, insbesondere auf dem deutschen Markt, der um gut ein Fünftel zulegte.

BMW und Daimler fahren in unterschiedliche Richtungen

Am Dienstagmorgen drifteten die Aktien deutscher Automobilhersteller deutlich auseinander. Während BMW ein kleines Plus verzeichnete, erlitt Mercedes-Benz erneut deutliche Verluste. Mit einem Rückgang von 3,6 Prozent auf rund 63 Euro nähert sich die Mercedes-Benz-Aktien wieder ihrem Juni-Tief und gab damit die Stabilisierung der letzten vier Wochen auf.

Analyst Horst Schneider von der Bank of America senkte sein Kursziel für Mercedes-Benz auf 60 Euro und stufte die Aktien auf "Underperform" herab. Schneider äußerte Bedenken bezüglich des Modellzyklus von Mercedes und den damit verbundenen Ergebnissen der kommenden Jahre. Das Durchschnittsalter der Mercedes-Flotte steige im Vergleich zur Konkurrenz, erklärte Schneider.

Im Gegensatz dazu empfahl Michael Tyndall von HSBC die BMW-Aktien nach der Kursschwäche der letzten Monate zum Kauf. Laut Tyndall seien Marktsorgen inzwischen übermäßig eingepreist, und BMW habe eine stetige Entwicklung in Aussicht, was nach dem Kursrückgang bereits attraktiv für einen Einstieg sei.

Mainz Biomed: Aktie geht steil

Das deutsche Unternehmen, das sich auf die Krebsfrüherkennung spezialisiert hat, hat bei der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA einen Antrag auf die Breakthrough Device Designation für seinen nicht-invasiven Darmkrebsscreening-Test der nächsten Generation eingereicht. Dieser Test umfasst ein Portfolio neuartiger mRNA-Biomarker. Die Genehmigung der Breakthrough Device Designation durch die FDA könnte die Marktzulassung erheblich beschleunigen.

Dieser Antrag stützt sich auf positive Daten aus verschiedenen klinischen Studien, darunter ColoFuture und eAArly Detect, sowie eine gepoolte Analyse, die sowohl den europäischen als auch den US-amerikanischen Teil der Studie umfasst und auf dem ASCO 2024 vorgestellt wurde. Aufgrund dieser Auswertungen hat Mainz Biomed die endgültige Konfiguration seines Next-Generation-Tests festgelegt. Diese umfasst einen FIT-Test, unternehmenseigene mRNA-Biomarker sowie fortschrittliche Algorithmen für Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen. Diese Konfiguration wird auch in der FDA-Zulassungsstudie verwendet werden.

Tipp des Tages



Intel: Neuer Chip – neue Fantasie?

Der Lunar-Lake-Chip soll in KI-Laptops eingebaut werden und den Stromverbrauch der Konkurrenz um bis zu 30 Prozent unterbieten. Dabei soll er eine hohe Leistung bieten und laut Intel um 40 Prozent schneller sein als der Chip von Qualcomm. Der Chip wird im laufenden zweiten Halbjahr auf dem Markt erwartet.

Ben Reitzes, Analyst bei Melius Research, zeigte sich begeistert von Intels Chip-Plänen und sieht für den Halbleiterkonzern im zweiten Halbjahr Aufholpotenzial. Er betont, dass sowohl Intel als auch AMD mit ihren neuen Chips im Vorteil seien und beide Unternehmen im vierten Quartal einen deutlichen Aufschwung erleben sollten.

Ähnlich positiv äußern sich die Portfoliomanager des Fonds Clearbridge Large Cap Value Strategy. Sie sehen in Intel eine Aktie mit Trendwende-Potenzial für die zweite Jahreshälfte. "Wir betrachten Intel aus einer konträren Perspektive und glauben nicht, dass das Unternehmen im Bereich KI verlieren wird. Vielmehr sehen wir unterschätzte Chancen, da KI-PCs in den kommenden Quartalen in Unternehmen, in denen Intel stark vertreten ist, an Bedeutung gewinnen werden."

Mit dem klaren vorbörslichen Plus hat sich das Chartbild von Intel auch deutlich aufgehellt. Die Aktie ist jetzt eine sehr gute Gelegenheit.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion