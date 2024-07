Bekanntlich verändert sich die Welt ständig. Die Veränderungsprozesse sich aus Sicht vieler Menschen in der heutigen Zeit jedoch besonders massiv. Anschauliches Beispiel für die Dynamik der Neugestaltung ist die Infrastruktur – denn während man früher damit in erster Linie Themen wie Straßen, Brücken oder Stromleitungen assoziierte, sind längst neue Aspekte wie Klimawandel, Digitalisierung, veränderte Mobilität oder Urbanisierung hinzugekommen.

Es geht um viel Geld

Das klingt nach einer Herkulesaufgabe, bei der es auch um viel Geld geht. Um etwa die 17 UN-Ziele für eine nachhaltige Lebensweise der Menschheit auf der Erde zu erreichen, sind laut DWS bis 2040 weltweit rund 93.000 Milliarden Euro (= 93 Billionen Euro) an Infrastrukturinvestitionen nötig. Dies liegt aus Sicht des Vermögensverwalters u.a. an globalen Megatrends, mit denen sich die Gesellschaft konfrontiert sieht. So müsse der Klimawandel gebremst und die Digitalisierung vorangetrieben werden. Zudem benötige eine 2050 fast zehn Milliarden Menschen beherbergende Welt neue Mobilitätssysteme sowie urbane Wohn- und Pflegestrukturen.

DWS-Infrastrukturexperte Matthias Meyer erklärt, warum es keine gute Idee ist, bei all dem zu knausern: "Infrastruktur auf modernem Stand zu halten oder sie durch den nächsten Technologiesprung zu führen ist nicht nur entscheidend für die Gesellschaft – sie sorgt auch für Wettbewerbsfähigkeit von Volkswirtschaften, für Arbeitsplätze und Wirtschaftswachstum. Letztlich hängt der Wohlstand ganzer Länder davon ab."

Gute Wachstumsaussichten

Diese Ausgangslage schafft für die am Thema Infrastruktur beteiligten Unternehmen eine sehr solide Geschäftsgrundlage. Dies verdeutlicht auch eine Pro-gnose von Zion Market Research, sieht dieser Marktforscher die für das Jahr 2020 auf 3,1 Billionen USD bezifferten Umsätze des globalen Infrastrukturmarkts doch bis 2028 auf 5,9 Billionen USD steigen.

Von vielen Infrastrukturaktien sind nach früheren Erfahrungen dennoch keine Wunderdinge zu erwarten. Der MSCI World Infrastructure Index konnte jedenfalls in den letzten 15 Jahren nicht mit dem MSCI World Index mithalten. Abgesehen von dem verzerrenden Einfluss der Hausse bei Technologieaktien dürfte dies neben Projekt-, Betriebs- und regulatorischen Risiken auch mit der Kapitalintensität des Infrastrukturgeschäfts zusammenhängen.

Gemäß Johannes Maier, Portfoliomanager für globale Infrastrukturaktien beim Assetmanager BANTLEON, sind In-frastrukturaktien (am Beispiel des S&P Global Infrastructure) global gesehen derzeit mit einem Abschlag von knapp 20 Prozent zum MSCI World bewertet. In den vergangenen 20 Jahren waren Infrastrukturaktien aufgrund ihrer hochqualitativen Assets und der daraus resultierenden stabilen Erträge mit attraktiven Ausschüttungen bei Anlegern besonders beliebt und wiesen fast konstant einen Bewertungsaufschlag von ca. 10 Prozent auf. Der aktuelle Bewertungsabschlag ist daher ein Novum. Seit Bestehen gängiger Infrastrukturindizes war das Segment im Vergleich zum breiten Markt noch nie so günstig.

Eine Beimischung von Infrastrukturaktien ins Depot kann sich also lohnen – schließlich versprechen sie eine gewisse Stabilität und bergen langfristiges Wachstumspotenzial sowie oft attraktive Dividendenrenditen.

Dennoch empfiehlt sich ein selektives Vorgehen. Wir sind bei unserer Aktienauswahl insofern wählerisch, als wir Titel favorisieren, die ihre Aussichten als gut einstufen und deren Bewertungen uns gemessen daran vernünftig erscheinen.

Anlagetipp Nummer eins: Veolia

Veolia ist ein führender Anbieter in den Bereichen Abfallwirtschaft (Management, Entsorgung, Recycling, Sondermüll) und Wasserversorgung (Trinkwasser, Kläranlagen, Industrieprojekte) sowie Energiedienstleistungen. Die Franzosen verfügen über führende Positionen in Märkten mit hohen Eintrittsbarrieren und sind gut aufgestellt, um von der zunehmenden politischen Unterstützung für Umweltdienstleistungen und Kreislaufwirtschaft zu profitieren.

Laut DZ BANK ist Veolia relativ resistent gegen Inflation und konjunkturelle Entwicklungen. Uns gefällt die Analystenprognose, wonach die Dividende von 2023 bis 2027 kontinuierlich von 1,25 auf 1,85 Euro je Aktie steigen soll. Charttechnisch positiv sind zudem die kürzlich markierten Zwischenhochs.

Anlagetipp Nummer zwei: Técnicas Reunidas

Die zweite Empfehlung stellt die spanische Técnicas Reunidas dar. Dahinter verbirgt sich ein Unternehmen, das Infrastrukturen für die Petrochemie und den Gassektor entwickelt und baut. Die Gesellschaft hat vor Kurzem Mehrjahresziele festgelegt, welche die Markterwartungen dank der steigenden Nachfrage nach Ingenieurdienstleistungen übertrafen. Gemäß dem neuen Strategieplan soll der Nettogewinn von 2023 bis 2026 von 60 Millionen auf über 160 Millionen Euro steigen.

Der Vorstand plant außerdem, 2026 Schulden zurückzuzahlen und die Dividendenzahlung mit einer geschätzten Ausschüttungsquote von 30 Prozent im selben Jahr wieder aufzunehmen. Bereits auf Basis der Ergebnisschätzungen für 2024 ergibt sich ein nur knapp einstelliges KGV. Dies spricht dafür, dass …

Autor: Jürgen Büttner

Neugierig geworden? Den kompletten und viele weitere Artikel lesen Sie im neuen Smart Investor 7/2024.