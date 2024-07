Wachsende Mittel- und Oberschichten weltweit mit steigendem Geldvermögen haben aus einer einstmaligen Nischen-Branche einen riesigen Markt mit enormen Gewinnen gemacht – so war die französische LVMH im ersten Halbjahr 2023 mit rund 450 Mrd. Euro Börsenwert das teuerste europäische Unternehmen. Die Beratungsfirma Bain schätzt den weltweiten Luxusmarkt für 2023 auf 1,5 Billionen Euro, allerdings hat die Dynamik zuletzt in einigen Segmenten und Regionen nachgelassen, wie etwa in China, wo derzeit konjunkturbedingt weniger konsumiert wird. Der Sektor wandelt sich aber auch mit der Demografie, denn mit den Generationen Y und Z wächst auch die Nachfrage nach nachhaltigen Produkten und Erlebnissen; hier ist die Luxusbranche oftmals Vorreiter.

20 Weltmarktführer aus 4 Luxusgüter-Segmenten