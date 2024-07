Das neue Kursziel von KeyBanc impliziert eine weitere Rallye von 40 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Montag und ist nah dran am höchsten aller Kursziele der Wall Street, das bei 200 US-Dollar liegt.

Die Analysten sehen "trotz der bevorstehenden Markteinführung von Blackwell im zweiten Halbjahr 2024 keine Anzeichen für eine Nachfragepause, da die Nachfrage nach H100 weiterhin robust ist und wir weiterhin Eilbestellungen sehen". Zudem sei das Interesse und die Nachfrage nach GB200 größer, "als wir ursprünglich eingeschätzt hatten", so KeyBanc-Analyst John Vinh in einer Notiz an Kunden.