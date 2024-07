Und diese relative Performance von Momentum-Aktien, die kann man dem gesamten Markt gegenüberstellen. Wenn ich mir die Momentum-Aktien im amerikanischen Markt anschaue und deren Performance relativ zur Entwicklung des S&P 500 mir anschaue, kriege ich eine Grafik, die ist wirklich beängstigend.

Was meine ich damit? Das sind absolute Höchststände dieser relativen Performance von Momentum-Aktien. Noch nie wurden so viele Aktien gekauft, die gerade laufen und alle anderen nicht. Eine enorme Konzentration auf wenige Titel mit einem enorm starken Anstieg und gerade so heftig, dass es allen anderen Sektoren den Sauerstoff absaugt.

Es ist interessant zu sehen, dass wir ausschließlich in den letzten fünf Wochen Tech Titel gesehen haben, die laufen. Die Apples, die Microsoft, die NVIDIAS. Das sind die einzigen Werte, die starke Mittelzuflüsse bekommen und stark ansteigen im Kurs, während fast alle anderen Sektoren im Rückwärtsgang sind. Und diese extreme Konzentration, das ist der Grund, weshalb ich sage, da bahnt sich etwas an.



wallstreetONLINE: Was sind denn die Treiber dieser Entwicklung?



Volker Schilling: Eigentlich konzentriert sich es auf ein großes Thema und das ist das Thema KI. Auch unter den Tech-Titeln werden die stark getrieben, die entweder selbst KI Anwender sind, KI selbst entwickeln oder KI Zulieferer sind, so wie Nvidia. Und das sind die Werte, die tatsächlich auch den Zuwachs und das Geld bekommen, während alle anderen eben kein Geld mehr bekommen am Markt.

Dieser Treiber, der ist enorm, weil er wird tituliert mit einer zweitausendein Revolution in der tech Industrie, er wird tituliert mit einem neuen Superzyklus, einem Megatrend. Das sind immer Begriffe, die natürlich dann auch fallen im Zusammenhang solcher massiven Entwicklungen. Aber nichtsdestotrotz, wir reden ja immer über das Thema Bewertungen und es ist heute so, dass diese Narrative und die Treiber alle da sind und die sind auch alle in Ordnung.

Ich möchte an der Stelle auch sagen, momentumgetriebene Anstiege, die können noch lange gehen. Man verliebt sich teilweise in diese Aktien, die sind unglaublich populär. Die Kursgewinne sehen toll aus. Also eine Momentum-Blase, so wie ich sie gerade beschreibe, die ich eindeutig sehe, die kann durchaus noch einige Zeit einhalten. Allerdings gibt es für mich bereits schon Indikatoren da draußen, die zeigen, dass diese Blase sich zumindest mal ihrem Ende nähert.



wallstreetONLINE: Ja, das ist natürlich die Frage aller Fragen, wann wird sie sich dem Ende neigen?



Volker Schilling: Ja, Momentum getriebene Blasen, wenn sie platzen oder wenn sie korrigieren, dann geht es ganz schnell. Dann ist es nicht so, dass sich da irgendwas andeutet oder dass man sich darauf einstellen kann, sondern dann haben wir einen relativ schnellen Umschwung da. Interessanterweise kann man das auch durchaus messen.

Es gibt so ein paar Indikatoren, beispielsweise, wenn sie so ein Russell 2000 ins Verhältnis setzen zum S&P 500, also die ganzen kleineren und mittleren Unternehmen der zweiten Reihe und deren Veränderungen sich im letzten 10 Tage Rhythmus beispielsweise anschauen und ins Verhältnis setzen, diese Rate of Change über 10 Tage dieser beiden Indizes.

Das ist eine spannende Grafik, weil die hat seit der Finanzkrise acht mal angeschlagen, wenn sie extrem, extrem groß war. Und das ist aktuell eben auch der Fall. Also ganz konkret, ich rechne in der zweiten Jahreshälfte, wir haben das erste Halbjahr jetzt durch mit einem gewaltigen Move eben dieser Aktien, die ich benannt habe. Ich rechne in der zweiten Jahreshälfte nicht damit, dass die Märkte einbrechen.

Mich nicht falsch verstehen, eine Momentum Blase heißt nicht, dass ein Aktienmarkt danach einbricht, sondern heißt für mich, dass das Momentum in diesen Aktien, die jetzt extrem stark gelaufen sind, dass die kaum noch so stark weiter wachsen können und dass die zweite und dritte Reihe für mich viel, viel, viel spannender ist.

Also ich würde auf genau diese Sektoren, die ich vorhin genannt habe, die eben korrigiert haben, die Energiebereich, der Healthcare Bereich, der vor allem der Industrie Bereich, da würde ich mich aufs zweite Halbjahr konzentrieren und würde jetzt bei diesen stark tech getriebenen Titel einfach Gewinne mitnehmen. Ich rechne mit einer deutlichen Underperformance dieser tech Werte in der zweiten Jahreshälfte.



wallstreetONLINE: Ich finde es ja ganz interessant, dass sie sagen, also es wird eine Korrektur dieser großen tech Titel geben im zweiten Halbjahr, aber nicht eine große Korrektur in den Aktienmärkten, weil es ist ja so, dass das Momentum auch dazu führt, dass es eine Konzentration der Finanzmärkte gibt. Also ganz konkret eine Konzentration des US-Aktienmarktes, wenn man so will. US-Aktienmarkt, das sind die sieben Tech Titel. Also inwiefern können sie das eine vom anderen trennen?



Volker Schilling: Wir haben einen gewaltigen Anstieg des Tech Sektors im S&P 500. Die Konzentration liegt jetzt bei 31 Prozent in diesem Index. Das ist auch gar nichts schlimmes, weil es in der Vergangenheit über fast alle Jahrzehnte immer irgendwelche Konzentrationen…

Das komplette Interview sehen Sie auf unserem YouTube-Kanal. Abonnieren nicht vergessen!