Die Aktie von BP zählt am Dienstag zu den Verlierern des Tages. Der Ölmulti muss bis zu 2 Milliarden US-Dollar abschreiben, aufgrund von "erheblich niedrigeren" Raffineriemargen sowie Wertberichtigungen auf die Raffinierie in Gelsenkirchen. Die Anlage soll wegen zu hoher Kosten verkleinert werden. Diese Entwicklungen werden voraussichtlich das Quartalsergebnis des Energiekonzerns, das am 30. Juli erwartet wird, beeinflussen.

Die BP-Aktie liegt am Dienstagnachmittag rund 4,5 Prozent im Minus. Die Briten teilten mit, dass die Gewinne aus der Kraftstoffproduktion, einschließlich Diesel, aufgrund höherer Wartungsarbeiten im zweiten Quartal um 500 bis 700 Millionen US-Dollar niedriger ausfallen werden. Auch die Ergebnisse aus dem Ölhandel werden voraussichtlich schwach sein.