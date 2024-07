Während US-Aktien, allen voran Tech-Werte, von einem Allzeithoch zum nächsten eilen, ist die DAX -Rallye ins Stocken geraten. Der deutsche Leitindex steckt seit Wochen in einer hartnäckigen Konsolidierung. Die von vielen Anlegern herbeigesehnte Zinswende entpuppte sich als klassisches Sell-the-News-Event.

Zusätzlich belastet wurde das Kursgeschehen durch die Neuwahlen zur französischen Nationalversammlung. Die ließen nicht nur die Renditen für französische, sondern auch für deutsche und andere europäische Anleihen steigen, was Gegenwind für Aktien bedeutete.

Zwar ist der DAX von seinen bisherigen Allzeithochs nicht allzu weit entfernt, dennoch hat sich die technische Indikation inzwischen eingetrübt. Ob die Käufer noch Chancen haben, soll ein Blick in den Chart klären.

Korrektur verläuft bislang geordnet

So hartnäckig die aktuelle Konsolidierung ist, so kontrolliert verläuft sie gleichzeitig. Zwar fiel der DAX zeitweise aus dem Abwärtstrendkanal hinaus und lieferte mit dem Sturz unter die 50-Tage-Linie eigentlich ein Verkaufssignal. Da den Käufern an der Unterstützung bei 18.000 Punkten aber ein überzeugender Gegenschlag gelang, konnte schlimmeres verhindert werden.

Zeitweise liebäugelte der deutsche Leitindex sogar mit einem erfolgreichen Ausbruch aus dem Abwärtstrend. Da dieser als Teil einer Bullenflagge verstanden werden kann, hätte ein solcher ein Trendfortsetzungssignal bedeutet und mutmaßlich zu erneuten Kursgewinnen bis mindestens an das bisherige Allzeithoch geführt.

Ausbruch vorerst gescheitert, Käufer schmeißen hin

Der DAX wurde aber bereits zweimal zurückgepfiffen und schloss jeweils unterhalb der hierfür nötigen Marke von 18.500 Punkten. Den zwei Fehlversuchen zollten deutsche Basiswerte am Dienstag Tribut: Die Käufer warfen das Handtuch und ließen den DAX 235 Punkte in die Tiefe rauschen.

Damit besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Börsenbarometer die Unterkante des aktuellen Trendkanals erneut anläuft. Da diese nur wenig von 18.000 Punkten entfernt ist, dürfte auch diese Marke ein zweites Mal angelaufen werden.

Technische Schwäche nimmt weiter zu

Fraglich ist allerdings, ob es den Bullen erneut gelingen wird, hier zu einem Rebound zu kommen. Die Hängepartie sorgt nämlich für eine anhaltende Eintrübung der technischen Indikation. Sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD notieren inzwischen in Abwärtstrends.

Insbesondere im MACD liegt ohnehin bereits seit Monaten eine bearishe Divergenz vor, das spricht für die wachsende Wahrscheinlichkeit einer nachhaltigen Trendwende zur Unterseite.

Auf kurzfristiger Zeitebene ist diese deshalb als wahrscheinlich anzunehmen, weil es dem DAX trotz der Kursgewinne in den vergangenen Tagen nicht gelungen ist, zu einem technischen Aufwärtstrend zu gelangen – der MACD liegt noch immer im Minusbereich und zeigt damit einen Abwärtstrend an.

Fazit: Anleger sollten sich auf fallende Kurse einstellen

Angesichts der wachsenden technischen Schwäche sollten sich Anleger daher zunehmend auf fallende DAX-Kurse einstellen. Vor allem für Tagesschlusskurse unterhalb von 18.000 und 17.750 Punkten ist eine Korrektur bis mindestens zur 200-Tage-Linie zu erwarten. Einer solchen Korrektur lässt sich mit Gewinnmitnahmen und dem Eröffnen von Absicherungen mithilfe von Put-Optionsscheinen vorbeugen.

Auf steigende Kurse sollten sich Investoren hingegen einstellen, wenn es dem DAX gelingen sollte, die Abwärtstrendoberkante nachhaltig zu überwinden. Dann dürften dem deutschen Leitindex neue Allzeithochs bevorstehen. In diese Richtung könnten Anleger also versuchen, den Ausbruch zu traden und dann diesen laufen zu lassen. Das aber ist mit Blick auf den Chart das derzeit deutlich weniger wahrscheinliche Szenario.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Übrigens: Aktien kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!* Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alle in einer brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln! Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alle in einer brandneuen App. *Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 19157,25 Pkt , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer