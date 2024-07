Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Walmart Inc.!

Rund 6,6 Prozent aller ausstehenden Anteile soll der Meme-Trader halten. Die insgesamt 9 Millionen Aktien waren am Dienstag rund 214 Millionen US-Dollar wert. Bislang konnte Chewy davon aber nicht nachhaltig profitieren.

Grund dafür war eine Klage, die gegen Gill wegen Anlagebetrugs eingereicht wurde. Das würgte das Sentiment gegenüber Meme-Aktien, insbesondere aber gegenüber Chewy ab.

Seltene Ausnahme: Meme-Aktie mit Substanz

Im Unterschied zu vielen anderen Meme-Aktien verfügt der Online-Händler über Substanz. Im abgelaufenen Geschäftsjahr erwirtschaftete Chewy einen Erlös in Höhe von 11,1 Milliarden US-Dollar und erzielte daraus einen Nettogewinn von 40 Millionen US-Dollar.

Das ist zwar eine noch äußerst bescheidene Nettomarge, dennoch hebt sich Chewy dadurch von vielen anderen Meme-Werten, die jede Art von Profitabilität vermissen lassen, positiv ab. Umso mehr, als dass das Unternehmen aktuell stark in Wachstum investiert: Der Umsatz hat sich gegenüber dem Stand vor 5 Jahren mehr als verdreifacht.

Sobald der von GameStop-CEO Ryan Cohen gegründete Konzern den Schalter von Wachstum auf Profitabilität umlegt, dürften die Gewinne hier also sprudeln.

Argus Research: "Aktie voll bewertet"

Mit Blick auf die langfristigen Aussichten des Unternehmens hat sich in einer am Dienstag veröffentlichten Studie das Research-Haus Argus optimistisch gezeigt. Die Analysten betonten die Fortschritte des Unternehmens und lobten die in den vergangenen Jahren stark verbesserte EBITDA-Marge.

Nichtsdestotrotz verpassten sie der Aktie ein Downgrade von Kaufen auf Halten. Der Grund: Die Aktie sei aufgrund ihrer derzeit hohen Bewertung voll bewertet und lasse gegenwärtig kein weiteres Potenzial für einen Kursanstieg erkennen.

Bewertungsaufschlag gegenüber der Konkurrenz

Für das kommende Geschäftsjahr ist die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26,5 bewertet. Diese Angabe ist Argus zufolge aber nutzlos, da Chewy erst seit Kurzem schwarze Zahlen schreibe. Wichtiger sei der Blick auf das Kurs-Umsatz-Verhältnis – und da handle Chewy gegenüber den Mitbewerbern PetCo und Walmart bereits mit einem deutlichen Preisaufschlag.

Der Blick in die Bewertung bestätigt diese Einschätzung. Chewy handelt aktuell mit einem KUV von 0,95, während der Branchendurchschnitt bei 0,89 liegt. Das bedeutet einen Aufschlag von etwa 7 Prozent.

Downgrade erzielt Wirkungstreffer

Vom Downgrade durch die Analysten von Argus zeigten sich Anleger am Dienstag beeindruckt. Die Aktie fiel um rund 4 Prozent und setzte dadurch ihre Korrektur nach dem zwischenzeitlichen Kursanstieg auf fast 40 US-Dollar fort.

Dennoch gelang es den Käufern gegenüber dem Jahreswechsel, ein kleines Plus zu behaupten. Chewy notiert in diesem Jahr mit einem Aufschlag von rund einem Prozent.

Gegenüber dem Ausgabepreis von 22 US-Dollar zum Börsengang vor etwas mehr als fünf Jahren ist das Papier aber kaum vom Fleck gekommen – erst recht nicht gegenüber dem US-Gesamtmarkt, der sich im selben Zeitraum um fast 90 Prozent steigern konnte.

Fazit: Meme-Aktien sind Schrott, diese nicht!

Viele Meme-Aktien sind mit Blick auf die Bilanzen und die Geschäftslage der dahinterstehenden Unternehmen Schrott. Das ist bei Chewy, dem neuesten Spekulationsobjekt von Meme-Trader Roaring Kitty, nicht der Fall: Der Online-Händler für Haustierbedarf verzeichnet wachsende Umsätze und erste Nettoerträge.

Die Mehrheit der Analysten ist daher optimistisch für die Aktie. Bei insgesamt 28 Empfehlungen vereinigt Chewy derzeit 17 Kaufempfehlungen auf sich. Das mittlere Kursziel liegt bei 26,17 US-Dollar und entspricht einem Aufwärtspotenzial von rund 9 Prozent.

Nicht mehr zu den Fans der Aktie, zumindest kurzfristig nicht, gehören die Analysten von Argus, die die Aktie voll bewertet sehen und ihre Kaufempfehlung daher gestrichen haben. Diese Einschätzung kann man mit Blick auf die Bewertung teilen.

Wer sich in der Aktie engagieren möchte, um Exposure gegenüber Meme-Titeln zu erhalten, sollte daher einen günstigen Kurs abwarten. Mit Blick in den Chart bietet sich ein Einstieg zwischen 20 und 22 US-Dollar an.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion