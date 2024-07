Entwicklung der Indizes

Top- und Flopwerte am deutschen Aktienmarkt

DAX

MDAX

SDAX

TecDAX

Top- und Flopwerte am US-Aktienmarkt

Dow Jones

S&P 500

Die heutigen Entwicklungen an den internationalen Börsen zeigen ein gemischtes Bild. Der deutsche Aktienmarkt verzeichnete durchweg Verluste. Der DAX fiel um 1,13% und steht aktuell bei 18.249,47 Punkten. Der MDAX verzeichnete einen Rückgang von 1,05% und notiert bei 25.263,02 Punkten. Noch stärker betroffen war der SDAX, der um 1,91% auf 14.327,95 Punkte sank. Auch der TecDAX musste Verluste hinnehmen und fiel um 1,42% auf 3.326,47 Punkte. Im Vergleich dazu zeigte sich der US-amerikanische Markt stabiler. Der Dow Jones verzeichnete lediglich einen leichten Rückgang von 0,13% und steht bei 39.264,28 Punkten. Der S&P 500 konnte sogar einen leichten Anstieg von 0,23% verzeichnen und notiert aktuell bei 5.582,32 Punkten. Während die deutschen Indizes durchweg im Minus liegen, zeigt sich der US-Markt widerstandsfähiger, mit dem S&P 500 sogar im Plus. Dies deutet auf unterschiedliche Marktbedingungen und Anlegerstimmungen in den beiden Regionen hin.Topwerte: Covestro (0.91%), Rheinmetall (0.72%), BMW (0.48%) Flopwerte: Infineon Technologies (-2.41%), Bayer (-2.46%), Mercedes-Benz Group (-3.75%)Topwerte: Redcare Pharmacy (1.39%), TAG Immobilien (1.30%), LEG Immobilien (1.12%) Flopwerte: Evotec (-4.42%), AIXTRON (-4.84%), HelloFresh (-8.39%)Topwerte: Grand City Properties (2.57%), Draegerwerk (2.54%), PATRIZIA (1.82%) Flopwerte: Vitesco Technologies Group (-5.09%), Schaeffler (-6.03%), CompuGroup Medical (-32.50%)Topwerte: SUESS MicroTec (0.77%), PNE (0.00%), Siemens Healthineers (-0.07%) Flopwerte: Evotec (-4.42%), AIXTRON (-4.84%), CompuGroup Medical (-32.50%)Topwerte: JPMorgan Chase (1.05%), Nike (B) (0.93%), Goldman Sachs Group (0.80%) Flopwerte: The Home Depot (-1.04%), McDonald's (-1.45%), Salesforce (-1.83%)Topwerte: Principal Financial Group (2.85%), Tesla (2.74%), Corning (2.49%) Flopwerte: Lamb Weston Holdings (-3.01%), ServiceNow (-3.23%), Domino's Pizza (-3.83%)