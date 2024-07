Nach der Aufregung um die vorgezogenen Parlamentswahlen in Frankreich blickt der Markt bei EUR / USD inzwischen wieder verstärkt auf Konjunkturdaten. Am kommenden Donnerstag werden Inflationsdaten aus den USA veröffentlicht. Die Konsensschätzungen gehen von keinen großen Veränderungen im Vergleich zu den jüngsten Zahlen aus und rechnen mit einer annualisierten Inflationsrate von 3,4 Prozent. Angesichts des Inflationsziels von 2 Prozent stellt sich die Frage, wie sich die Fed weiter positionieren wird. Der Markt rechnet erst im September mit einer weiteren Zinssenkung. Dass der Inflationsdruck abnehmen könnte, deuten auch die jüngsten Arbeitsmarktdaten an. Zwar fielen die jüngsten Non-Farm-Payrolls auf den ersten Blick wenig spektakulär aus, doch deuten die Revisionen der vorherigen Daten doch darauf hin, dass die US-Wirtschaft zumindest weniger dynamisch wächst als bislang.

EUR / CNY

Vom 15. bis 18. Juli 2024 findet die dritte Plenartagung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas statt. Im Rahmen der Veranstaltung könnten verschiedene Reformen beschlossen werden. Unter anderem wird über eine große Steuerreform mit dem Ziel einer gerechteren Besteuerung spekuliert. Das Währungspaar EUR / CNY befindet sich aktuell am oberen Ende des Trendkanals. Da sich zugleich einige Konjunkturdaten, wie etwa die Konsumentenpreise, zuletzt aufgehellt haben, können Marktteilnehmer auf dem aktuellen Niveau über Yen-Positionen nachdenken. Selbst für Importeure, die sich auf Sicht von zwölf oder achtzehn Monaten absichern möchten, könnten sich entsprechende Engagements anbieten. Überspringt EUR / CNY jedoch nachhaltig das Niveau um 8, könnte auch eine Aufwärtsdynamik entstehen. Das ist allerdings das weniger wahrscheinliche Szenario.

EUR / CAD

Während in den USA neue Stellen geschaffen wurden, fielen die jüngsten Daten vom kanadischen Arbeitsmarkt schwach aus und zeigten gar weniger offene Stellen. Die Arbeitslosenquote liegt mit 6,4 Prozent auf dem höchsten Niveau seit mehr als zwei Jahren. Zugleich verharrt die Inflationsrate in Kanada noch immer über der Marke von drei Prozent. Nachdem die Notenbank zuletzt die Zinsen geringfügig gesenkt hat, erscheint der Spielraum für geldpolitische Stimuli begrenzt. Es wird spannend sein zu sehen, wie die Bank of Canada dieses Dilemma auflösen wird. Der Euro dürfte kurz- und mittelfristig zum kanadischen Dollar fester notieren.

Gastautor: Kai-Philipp Adamietz, Senior FX-Dealer bei Ebury.

