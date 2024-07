Mächtige Abschnitte starker Kupfervererzung auf American Wests Storm-Projekt beo

Mächtige Abschnitte starker Kupfervererzung auf American Wests Storm-Projekt beobachtet

24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche drehen sich auf dem Kupferprojekt Storm von American West Metals (WKN A3DE4Y / ASX AW1) derzeit die Bohrer. Zum einen, um den arktischen Sommer auszunutzen und zum anderen, da man bei American West wie beim kanadischen Partner Aston Bay (WKN A2AUFP / TSXV BAY) unbedingt so schnell wie möglich an die Erfolge des vergangenen Jahres https://goldinvest.de/american-west-erste-ressource-auf-storm-legt-grundstein-fuer-global-bedeutendes-kupfercamp/ anschließen will.

Einen ersten Erfolg 2024 meldete das Unternehmen von Managing Director Dave O’Neill bereits kürzlich, als das Unternehmen erste Bohrergebnisse vom Zielgebiet The Gap bekannt gab, wo man bis zu 7% Kupfer erbohrte. https://goldinvest.de/american-west-neuer-bohrerfolg-auf-the-gap-mit-uber-7-kupfer/