Nachdem der DAX um 18.030 Punkten um den Monatswechsel herum einen Doppelboden etabliert hatte und in seinen ursprünglichen Aufwärtstrend zurückgekehrt ist, konnte noch ein Anstieg an 18.633 Punkte im Zuge einer zweiten Kaufwelle vollzogen werden. Dort ist der Index zur Unterseite abgeprallt und im Dienstagshandel unter den 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) gerutscht. Einzig zwei filigrane Trendlinien bewahren den Index vor Aktivierung einer bärischen Flagge und damit einem Verkaufssignal. Die nächsten Tage werden in diesem Zusammenhang sehr spannend werden. Unterhalb eines Niveaus von 18.165 Punkten würden die Abwärtsrisiken in Richtung des 200-Tage-Durchschnitts (Route Linie) bei 18.020 Zählern sichtlich zunehmen, aber erst darunter dürfte das Barometer eine größere Korrektur in Richtung 17.500 Punkte mit einem Zwischenstopp um 17.875 Punkten abspielen. Auf der Oberseite bleibt das Long-Szenario unverändert, erst oberhalb von 18.775 Punkten dürfte der Bereich um 19.000 Punkten wieder in den Fokus der Investoren rücken.

Aktuelle Lage