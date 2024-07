Seit dem Verlaufstief aus Juli 2023 bei 11,0959 NOK hat das Paar EUR/NOK keine frischen Tiefs mehr ausgebildet, steckt aber übergeordnet in einem Abwärtstrend fest. Der letzte Rücksetzer Mitte Juni dieses Jahres reichte in den Bereich des 200-Wochen-Durchschnitts auf 11,2622 NOK talwärts. Seitdem hat sich der Wert etwas erholen können, hierbei aber ein wichtiges charttechnisches Konstrukt hinterlassen. Dieses ist in Form einer inversen SKS-Formation mit einer dazugehörigen Nackenlinie verlaufend um 11,5055 NOK eindeutig zu erkennen und könnte bei erfolgreicher Auflösung einen kurzzeitigen Trendwechsel hervorrufen.

Hinweise auf einen kurzzeitigen Trendwechsel erhalten Investoren bei einem Tagesschlusskurs oberhalb von 11,5055 NOK und dem dort verlaufenden 200-Tage-Durchschnitt. In der Folge könnte eine Aufwärtsbewegung an 11,5790 NOK heranreichen. Aber erst ein Wiedereintritt in die Handelsspanne durch einen Kurssprung über 11,6159 NOK würde dem Paar weiteres Aufwärtspotenzial an die übergeordnete Trendlinie bei 11,8199 NOK verschaffen. Genau dieser Fall könnte für den Aufbau von kurzzeitigen Long-Positionen genutzt werden. Prallt der Wert zur Unterseite ab und unterschreitet die Niveaus der beiden Schultern sowie die Kursmarke von 11,3662 NOK, müsste zwingend ein Test der Junitiefs bei 11,2622 NOK eingeplant werden. Weitere Abgabebereitschaft könnte den Wert sogar auf 11,0959 NOK weiter talwärts drücken.

EUR/NOK (Tageschart in NOK) Tendenz:

Fazit Ein Sprung über 11,5055 NOK würde Aufwärtschancen an die übergeordnete Trendlinie bei 11,8199 NOK eröffnen und sich entsprechend für ein Long-Investment anbieten. Wer hiervon überdurchschnittlich profitieren möchte, kann sich durch ein Investment in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VX85DB dieser Entwicklung anschließen. Die mögliche Renditechance beliefe sich in diesem Fall auf 30 Prozent, Ziel des Scheins läge am Ende bei 13,85 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig das Niveau der rechten Schulter bei 11,3783 NOK aber nicht überschreiten. Im Schein würde sich ein äquivalenter Stopp-Kurs von 10,00 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sind nur wenige Tage bis Wochen anzunehmen, eine engmaschige Beobachtung des Basiswertes dementsprechend vorausgesetzt.