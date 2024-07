Erst die Beendigung der Bodenbildungsphase zwischen 30,00 und 32,42 US-Dollar hat Intel den erhofften Befreiungsschlag auf der Oberseite verschafft und Kursgewinne an den EMA 200 bei 34,70 US-Dollar generiert. Auch konnte eine Ende April gerissene Kurslücke damit vollständig geschlossen werden, das Chartbild zeigt sogar ein mögliches Island-Gap, was sehr wichtig für die zukünftige Entwicklung der Aktie auf mittelfristiger Basis gewertet wird. Weiterhin bleibt dem Technologiewert die Tür in Richtung 36,30 und übergeordnet 41,17 US-Dollar geöffnet. Nur unter 30,00 US-Dollar sollte Intel jetzt nicht mehr zurückfallen, dies würde nämlich empfindliche Verluste zunächst auf 28,51 und darunter 26,86 US-Dollar verursachen.

Trading-Strategie: