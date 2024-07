Zwar bleibt hierdurch der übergeordnete und blau eingezeichnete Aufwärtstrend intakt, eine zwischengeschaltete Korrektur innerhalb dessen kann nach aktueller Sicht jedoch nicht mehr ausgeschlossen werden. Die starken Schwankungen der letzten Wochen dürften demnach erhalten bleiben, ein Long-Szenario kann für die Aktie auf kurzfristiger Basis aktuell nicht mehr gezeichnet werden, hierzu wirkt das Doppeltop zu stark. Bestehende Long-Positionen sollten daher mit weiten Stopps abgesichert werden, um der Aktie Spielraum auf der Unterseite zu verschaffen. Nach aktueller Sicht könnte SAP in den nächsten Tagen weiter in Richtung des 200-Tage-Durchschnitts um 173,15 Euro korrigieren, wo wieder vielversprechende Long-Ansätze durch eine Vielzahl von Unterstützungen entstehen dürften. Ein überraschender Anstieg mindestens auf Wochenbasis über 191,00 Euro könnte dagegen vorläufig das übergeordnete Ziel bei 207,05 Euro in greifbare Nähe rücken. Hierzu müsste das Wertpapier jedoch auf der Stelle zur Oberseite abdrehen.

Trading-Strategie: