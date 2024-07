Der CAC40 ist nicht aus der Handelsspanne der vergangenen drei Wochen nach oben ausgebrochen. Daraus könnte ein Trendfortsetzungsmuster werden. Eine sich beschleunigende Korrektur bei französischen Aktien dürfte auch den DAX mit nach unten ziehen.

Fed-Chef Jerome Powell sprach gestern aus, was viele Anleger fürchten: Die Herausforderung ist groß, die Zinsen nicht zu lange auf hohem Niveau zu belassen und so das Wirtschaftswachstum zu gefährden. Dabei seien Anzeichen einer Inflationsabkühlung und eines schwächeren Arbeitsmarktes positive Signale. Gleichzeitig warnte Powell davor, die geldpolitischen Bremsen zu früh zu lockern, um nicht die bisherigen Fortschritte im Kampf gegen die Inflation zu gefährden. Die Fed wird ihre Strategie deshalb weiterhin an den eingehenden Daten ausrichten und auf kurzfristige Schwankungen angemessen reagieren.