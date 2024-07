Zwar wird Taiwan Semiconductor (TSMC), der weltweit größte Auftragsfertiger für Halbleiterprodukte, sein Quartalsergebnis erst in der kommenden Woche vorstellen. Am Mittwochmorgen gab es mit dem monatlichen Umsatzbericht aber einen ersten Vorgeschmack.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Erlöse des Unternehmens im Juni um 32,9 Prozent auf umgerechnet 6,37 Milliarden US-Dollar gestiegen. Gegenüber dem Vormonat allerdings ist der Umsatz wie auch beim kleineren Mitbewerber United Microelectronics gesunken.

Im Mai hat TSMC einen um 9,5 Prozent niedrigeren Umsatz erzielt. Im Vormonat hatten die Erlöse noch 7,05 Milliarden US-Dollar betragen. Nichtsdestotrotz blickt das Unternehmen auf ein starkes zweites Quartal zurück.

Erwartungen der Analysten dürften übertroffen werden

Der konsolidierte Quartalsumsatz ist gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 32 Prozent von 15,68 Milliarden US-Dollar auf umgerechnet 20,67 Milliarden US-Dollar gestiegen. Das unterstreicht die starke Erholung im Halbleitersegment.

Damit ist TSMC außerdem auf dem besten Weg, mit seinem in der kommenden Woche anstehenden Quartalsbericht die Erwartungen der Analysten zu übertreffen. Die tippen aktuell im Mittel auf 20,05 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen selbst hatte im Rahmen der Zahlen zum letzten Quartal Erlöse in Höhe von 19,6 bis 20,4 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt.

Aktie reagiert am Mittwochmorgen freundlich

Am europäischen Markt kommt der von TSMC vorgelegte Umsatzbericht gut an, die Aktie legt gegenüber dem Vortag knapp 2 Prozent zu. Damit schiebt sich die Aktie an ihr vor rund zwei Wochen erzieltes Allzeithoch bei 192,80 US-Dollar heran.

Angesichts der Tatsache, dass sich die Anteile in diesem Jahr aber bereits um 77 Prozent verteuert haben und das Plus gegenüber dem Stand vor 12 Monaten 85 Prozent beträgt, sollten sich Anleger nicht viel mehr ausrechnen: Ein starkes Ergebnis ist bereits eingepreist, zumal die Bewertung der Aktie inzwischen über ein Drittel über ihrem langjährigen Mittel liegt.

Fazit: Auf den Ausblick wird es ankommen

Das gilt in ähnlicher Weise auch für AMD, Broadcom, Nvidia und andere Kunden des Unternehmens. Damit deren Aktien neuen Schwung erhalten, muss TSMC in der kommenden Woche neben einem starken Ergebnis auch einen Blockbuster-Ausblick liefern, um einen weiteren Anstieg der ohnehin schon hohen Bewertungen innerhalb der Branche zu rechtfertigen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion