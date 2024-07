Möglicherweise steht die nächste Pandemie schon vor der Türe. In den Vereinigten Staaten hat das H5N1-Vogelgrippevirus die Fähigkeit erlangt, Säugetiere wie beispielsweise Kühe zu infizieren. Dies führte bereits zur Ansteckung von über 130 Herden in zwölf Bundesstaaten. Wissenschaftler äußern die Besorgnis, dass der direkte Kontakt mit dem Virus in Geflügel- und Milchbetrieben die Wahrscheinlichkeit einer Mutation des Virus erhöht, was wiederum die Möglichkeit einer Übertragung von Mensch zu Mensch begünstigen könnte. Im Bestreben, einen Impfstoff gegen die Vogelgrippe zu entwickeln, erhält der Biotechnologiekonzern Moderna finanzielle Unterstützung von der Regierung der Vereinigten Staaten. Die US-Regierung bewilligte eine Finanzspritze über 176 Millionen Dollar. Der Impfstoff von Moderna basiert auf der mRNA-Technologie, die bereits bei der Entwicklung des COVID-19-Impfstoffs des Unternehmens erfolgreich eingesetzt wurde.

