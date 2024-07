Doch welche ETFs erfüllen die Kriterien und bieten derzeit besonders hohe Ausschüttungsrenditen?

1. SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF

Ein erstes Beispiel ist der SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF. Er wurde im September 2013 in Irland aufgelegt und investiert in etwa 657 unterschiedliche, in US-Dollar denominierte Anleihen von Unternehmen, die Umwelt-, soziale und Unternehmensführungsaspekte (ESG-Kriterien) erfüllen. Sie sind zumeist in den USA, Kanada und Europa ansässig. Darüber hinaus mischt der ETF Unternehmensanleihen aus dem Rest der Welt bei.

Er besitzt eine jährliche Gesamtkostenquote von nur 0,30 Prozent, verwaltet aktuell etwa 332,80 Millionen US-Dollar (09.07.2024) und schüttet seine Erträge meist zweimal jährlich aus. Innerhalb der vergangenen zwölf Monate waren es 2,60 Euro je Anteil, was einer Ausschüttungsrendite von 6,9 Prozent entspricht (09.07.2024).

Quelle: Ariva.de

2. iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF

Ein zweiter Indexfonds mit langer Historie und hoher Ausschüttungsrendite ist der iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF. Er wurde im Februar 2008 in Irland aufgelegt und investiert in circa 624 Schwellenländer-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens zwei Jahren, die in US-Dollar denominiert sind.

Das aktuelle Fondsvolumen liegt bei 7,33 Milliarden US-Dollar (09.07.2024) und die laufenden jährlichen Kosten betragen 0,45 Prozent der investierten Summe. Der ETF schüttet seine Erträge sogar monatlich aus. In den letzten zwölf Monaten waren es 4,94 Euro, was einer aktuellen Ausschüttungsrendite von 6,15 Prozent entspricht (09.07.2024).

3. iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

Ein dritter Anleihen-Fonds mit hoher Ausschüttung ist der iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF. Er investiert ausschließlich in kurzlaufende US-Staatsanleihen, die zwar einem Wechselkursrisiko unterliegen, aber derzeit höher rentieren als europäische Papiere.

Großinvestor Warren Buffett parkt beispielsweise große Teile des Berkshire-Hathaway-Cashbestands von etwa 189 Milliarden US-Dollar ausschließlich in US-Anleihen.

Der iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF verwaltet bereits 10,47 Milliarden US-Dollar, kostet jährlich nur 0,07 Prozent des veranlagten Betrages und schüttet seine Erträge im März und September aus. Bei einer Auszahlung von 4,52 Euro je Anteil in den vergangenen zwölf Monaten beträgt die aktuelle Ausschüttungsrendite 3,83 Prozent (09.07.2024).

Quelle: Ariva.de

Fazit Anleihen-ETFs

Aktuell bieten Anleihen und entsprechende ETFs wieder höhere Renditen. Langfristig kommen meist steigende Kurse hinzu.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion, Ressort Anlageprodukte